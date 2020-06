Last van coronakilo’s? Zo kom je er weer vanaf

Ik weet niet hoe de vlag er bij jullie bijhangt, maar mijn vrienden en ik zijn sinds de coronacrisis allemaal drie miljard kilo aangekomen – „coronakilo’s” noemen we dat. We zijn de afgelopen maanden door het thuiswerken bijkans vergroeid met onze keukenstoelen.

Op straat haal je de thuiswerkers er ook zo uit, let maar eens op: die hebben allemaal zwembandjes. De mensen met vitale beroepen zijn allemaal slank, strak en fit, en halen ons links en rechts in.

Wij thuiswerkers zéggen allemaal dat het komt omdat de sportscholen zo lang dicht zijn geweest. En dat we het te druk hadden met de thuisscholing van onze kinderen. Maar in werkelijkheid komt het door het thuisdrinken. En ja, we bewegen natuurlijk ook veel te weinig, in ieder geval een stuk minder dan toen we nog naar kantoor gingen.

Want tel maar op: van de fiets naar het station, van het station naar de metro, van de metro naar kantoor, van kantoor naar de broodjeszaak en van de broodjeszaak met z’n allen naar het biercafé – je verkijkt je erop, maar dat zou zomaar een paar kilometer per dag kunnen schelen.

En dan nog alle kilometers die we óp kantoor liepen! Van ons bureau naar de koffieautomaat, van de koffieautomaat naar de printer, van de printer naar een opstootje, van het opstootje naar een scrum, van een scrum naar het muurtje waar we ons hoofd altijd even tegenaan bonkten.

Om nog maar te zwijgen van alle loopjes over de afdelingen, om onszelf te profileren, met onze dossiermappen, heel druk en belangrijk. Als ik al dat gejakker vergelijk met mijn huidige actieradius – van mijn keukentafel naar de chocoladekoekjes en van de chocoladekoekjes naar het tosti-ijzer is het hooguit twee meter – is het natuurlijk niet zo gek dat ik er gisteren in bed pas achter kwam dat m’n keukenstoel nog aan m’n bolle reet zat vastgekleefd.

Werkgevers beginnen zich ook ongerust te maken. Nou ja, niet om mij natuurlijk, maar om hun dichtgroeiende werknemers in het algemeen.

Stuurden ze aan het begin van de coronacrisis als hart onder de riem hun thuiswerkers nog pakketjes met flessen wijn, dozen chocola, brownies, gin en snoep – ik verzin dit niet, tegenwoordig verzenden ze pakketjes met een springtouw erin, zo hoor ik van lezers overal in het land.

„Is dat aardig of willen ze eigenlijk zeggen: ‘ga eens wat doen met je dikke kont?’”, schreef een van hen. Ik denk zelf van allebei een beetje. Er zijn overigens ook werkgevers die alcohol, brownies én springtouwen sturen, zo hoorde ik, in één pakket. Maar dat is sadistisch.

Wat ik ook vrij sadistisch vond, was het filmpje dat ik afgelopen week kreeg toegestuurd van zorgverzekeraar ONVZ in samenwerking met website De Ondernemer – met fitnessgoeroe Arie Boomsma.

Want daar zat ik achter m’n scherm, met m’n coronakilo’s en m’n schaaltje bonbons binnen handbereik, toen ik ineens een superfitte Arie Boomsma in beeld kreeg. Het contrast kon niet groter zijn. Maar gelijk had hij wel.

Want Boomsma vond dat we véél meer in beweging moeten komen en dat dat écht niet zo lastig is. Loop gewoon eens wat vaker rond, zegt hij in het filmpje, en doe als je opstaat meteen even twaalf squats of een split squat bij je bank, of een chair dip, wat heel ingewikkeld klinkt als je het zo leest, maar wat als je het doet gewoon, arm- en beenoefeningen met je stoel zijn.

Maar Boomsma had ook nog een andere goede tip: zet je printer in een andere ruimte zodat je meer loopt dan als je hem op je werktafel hebt staan.

Meer bewegen is overigens niet alleen beter voor de kilo’s, het is ook een goede remedie tegen dementie en je krijgt er een beter kortetermijngeheugen van. Dat is minder fijn als je het liefst zou willen vergeten hoe het de laatste tijd met je gaat, maar wél als je je relaties met familie en vrienden op peil wilt houden.

Jongens, ik zal er niet omheen draaien: het filmpje met Arie Boomsma was voor mij een snoeiharde confrontatie en ik ben daarna meteen aan de slag gegaan.

Ik heb een Dixi aan het einde van de straat gezet zodat ik ook naar de wc meer kilometers maak, ik heb een etage op m’n huis laten zetten en de chocoladekoekjes op de hoogste verdieping geparkeerd en ik heb alle trappen weggehaald en vervangen door touwladders.

Verder douche ik bij de buren, uiteraard op zolder, doe ik al m’n Zoom-vergaderingen wandelend, loop ik met de wasmand drie keer per week naar een vriendin die een dorp verderop woont – en weer terug – en doe ik om de vijf minuten honderd chair dips.

Ik heb nu wel voortdurend spierpijn, kan amper meer lopen én krijg mijn werk niet meer af. Maar een kleinigheid hou je.

De stijgende lijn is terug.

