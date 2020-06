Knops mocht groter huis bouwen tegen ambtelijk advies in

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) is niet alleen bij de grondaankoop voor zijn woonboerderij bevoordeeld, ook mocht hij in strijd met de regels een grotere boerderij bouwen.

Om het toenmalig Tweede Kamerlid te helpen schoven de wethouders van Horst aan de Maas in 2010 een negatief ambtelijk advies terzijde, blijkt uit onderzoek van NRC en De Limburger. Knops is oud-wethouder van de Limburgse gemeente.

Vorige maand bleek dat Knops door een onderneming van de provincie Limburg bevoordeeld was bij de grondtransactie voor zijn woonboerderij in Hegelsom, een kerkdorp in Horst aan de Maas. Knops kreeg een woonbestemming van 1.500 vierkante meter terwijl andere zelfbouwers, die dezelfde procedure volgden, in de regel 1.000 vierkante meter kregen. Terwijl hij dus méér ‘woongrond’ kreeg, hoefde Knops slechts 750 vierkante meter af te rekenen bij de notaris.

Toen Knops de grond eenmaal gekocht had, kon hij gaan bouwen. Voor iedereen in de gemeente gold de regel dat een nieuwbouwhuis in het buitengebied niet groter mocht zijn dan duizend kubieke meter. In de aanvraag die Knops bij de gemeente deed om een woonbestemming te krijgen voor zijn grond, stond zijn huis ook ingetekend met een inhoud van duizend kubieke meter.

Terwijl deze bestemmingsplanwijziging (‘het projectbesluit’) ter inzage lag, diende Knops bij de gemeente een schetsplan voor zijn woning in. Een ambtelijke adviesnota: „Op het schetsplan zijn geen inhoudsmaten aangegeven. Mondeling hebben wij vernomen dat de inhoud van de woning meer dan duizend kubieke meter is.” Dit betekende dat de woning „niet voldoet aan de bouwregels”.

De ambtenaren vonden dat Knops zich diende te houden aan de eisen van het projectbesluit, en een kleinere woning moest bouwen. Hij voldeed volgens de adviesnota immers ook niet aan de criteria van het gemeentelijk beleid om grotere woningen in het buitengebied toe te staan – dat overigens nog slechts in concept gereed was.

De wethouders negeerden dit advies en pasten het conceptbeleid aan ten gunste van Knops. De toegestane inhoud voor zijn woning werd opgerekt tot 1.250 kubieke meter en twee criteria uit het conceptbeleid, waaraan Knops niet voldeed, werden geschrapt. De gemeente: „Daardoor waren dat geen criteria meer waaraan initiatieven, inclusief dat van familie Knops, beoordeeld moesten worden.”

Langgevelboerderij

Knops zegt in een schriftelijke verklaring dat hij een langgevelboerderij wilde bouwen en dat daarvoor een grotere inhoud nodig was. Knops: „Aangezien het bestemmingsplan hiervoor gewijzigd moest worden, heb ik hiertoe een verzoek ingediend, en is dit ook besproken met de gemeente. Een volstrekt gebruikelijke gang van zaken bij particulieren en ondernemers die vragen stellen om vaak met goede redenen af te mogen wijken van het bestemmingsplan. In dergelijke procedures is het aan het college van B&W om op een dergelijk verzoek te beschikken.”

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Ryan Palmen (VVD) van Horst aan de Maas dinsdag dat bij Knops’ aanvraag sprake was van „een passende beoordeling, een zorgvuldig gevoerde ruimtelijke procedure en transparante besluitvorming”. Volgens Palmen was er „geen bevoordeling van de familie Knops” maar maakte de ambtenaren die het advies opstelden een fout.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas vergadert dinsdagavond over dit onderwerp.