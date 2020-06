Justitie eist celstraffen tot 12 jaar voor aanslag op pand Telegraaf

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen van 36 weken tot twaalf jaar geëist tegen elf verdachten die in 2018 een aanslag op het gebouw van de Telegraaf zouden hebben gepleegd. Die eis werd dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Oost uitgesproken.

De hoogste straf eist justitie voor Bilal el H., die leiding gaf aan de bende die in verband wordt gebracht met de aanval. Tegen de andere hoofdverdachte, Nabil D., is negen jaar cel geëist. Het OM is van mening dat de aanval niet in een opwelling is gepleegd, maar dat het de bedoeling was „op grove wijze” schade aan te richten. De officier van justitie sprak voor de rechtbank van intimidatie: „Het was een klap in het gezicht van de vrije pers, een aanval op de persvrijheid in onze rechtsstaat”.

Het Mediahuis, eigenaar van de Telegraaf en NRC, eist twee ton aan schadevergoeding van de verdachten. In 2018 werd de pui van het redactiepand in Amsterdam-West door een gestolen bestelbusje geramd. De auto, met daarin jerrycans met benzine, werd daarop in brand gestoken. Bij de aanval raakte niemand gewond, maar het pand waarin de redactie gehuisvest is raakte wel fors beschadigd. Justitie verdenkt elf mannen van de actie. Vijf van hen zouden direct betrokken zijn geweest bij de aanval. De anderen worden in verband gebracht met diefstal en het helen van auto’s.

Een aantal dagen voor de bewuste aanslag werd er met een raketwerper geschoten op hetzelfde gebouw, maar dan op het gedeelte waarin weekblad Panorama gehuisvest is. In het onderzoek naar de zaak stuitte de politie op een verband met die beschieting. De meerdaagse strafzaak ging in maart al van start, maar vanwege het coronavirus werd een aantal zittingsdagen geschrapt.