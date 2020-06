Hilversumse media vragen kabinet extra steun om corona

In een brandbrief vragen omroepen en andere mediabedrijven van Hilversum extra geld van minister Arie Slob (Media, CU) om de opnames van tv-programma’s versneld weer op te starten, nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Ze vragen hem om 90 miljoen euro overbruggingskrediet, een garantiefonds voor onverzekerbare producties, en coronatests voor iedereen die weer aan het werk gaat. De steun die ze krijgen is onvoldoende, stellen ze, zeker voor de 40.000 freelancers in de sector – 40 procent van het totaal aantal werknemers.

De brief is opgesteld door de Hilversumse wethouder Gerard Kuipers (Economie en Media, D66) en mede ondertekend door veertien vertegenwoordigers van de mediasector, zoals RTL, de publieke omroepen en producent Endemol Shine. Twee grote spelers hebben niet getekend: Talpa TV en de NPO, het centraal gezag van de publieke omroep.

Volgens de brief is de audiovisuele markt door de coronacrisis gehalveerd. Zij noemen als oorzaak het wegvallen van reclame-inkomsten en het stilvallen van vele tv-producties. De brief zegt dat Slob de zzp’ers naast een corona-uitkering beter perspectief op werk kan bieden.

Verzekering tegen pandemie

De sector wil zo snel mogelijk „preventieve diagnostische tests” hebben, zodat presentatoren, acteurs en deelnemers tijdens opnames ongedwongen kunnen bewegen. Het gevraagde garantiefonds is bedoeld om de producties te verzekeren voor gevolgen van pandemieën – iets wat verzekeraars volgens de ondertekenaars niet dekken. Onverzekerd zijn is een belemmering voor veel producties om weer te beginnen.

Volgens de sector is financieel ingrijpen noodzakelijk, niet alleen om werknemers en ondernemers te ondersteunen, maar ook wegens de grote maatschappelijk functie van televisie en radio.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de audiovisuele sector een totale omzet van 14,2 miljard euro per jaar. De hiermee verbonden reclame-industrie heeft een omzet van 17,4 miljard groot.