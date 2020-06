Extra politie-inzet moet einde maken aan nachtelijke gevechten in Dijon

De Franse regering heeft dinsdag extra politie-eenheden naar Dijon gestuurd in de hoop een einde te maken aan onrust in de stad. Sinds afgelopen week laaien spanningen op tussen een groep Tsjetsjenen en een Noord-Afrikaanse bende die in drugs zou handelen, nadat een Tsjetsjeense jongen zwaargewond raakte bij een aanval door bendeleden. In sommige wijken van de stad zijn auto’s in brand gestoken. Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien hoe een groep mannen met wapens in een wijk de straat op gingen.

Afgelopen weekend kwam het met name in het centrum van de stad en in een wijk in het noordoosten tot een confrontatie tussen beide groepen. Daarbij zouden minstens tien mensen gewond zijn geraakt. Een van hen zou bij de gevechten zijn neergeschoten. Afgelopen nacht zouden opnieuw zo’n 150 mannen de straat op zijn gegaan.

A #Dijon, la tension est palpable depuis quelques jours.

Des individus veulent appliquer leur Loi et leur #Justice!

En effet, des #Tchetchenes sont venus en découdre avec des individus locaux de la ville de @dijon.

Comme ⤵️, une scène d’une violence inouïe.@frebsamen pic.twitter.com/7162caQgJz — Commissaires de police - SICP (@SICPCommissaire) June 14, 2020

De Franse openbaar aanklager sprak in lokale media eerder al van een afrekening van „de Tsjetsjeense gemeenschap in Frankrijk”. In Frankrijk woonachtige Tsjetsjenen riepen na de aanval op de zestienjarige jongen via sociale media op tot geweld. In de nacht van vrijdag op zaterdag verzamelden zich tientallen Tsjetsjenen uit Dijon op een stadsplein. Volgens de openbaar klager waren velen van hen bewapend met messen en ijzeren staven. Zij vielen onder meer een waterpijpbar aan en werden met traangas uiteen gedreven.

Om de ingreep van politie kracht bij te zetten, reist volgens Franse media dinsdag ook een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Dijon af.