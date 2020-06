Europese Commissie onderzoekt mogelijk machtsmisbruik Apple

De Europese Commissie is een grootschalig onderzoek gestart naar vermeend machtsmisbruik bij techgigant Apple. De Commissie onderzoekt of het Amerikaanse bedrijf concurrenten heeft benadeeld via de App Store, het platform waar consumenten apps, muziek en films kunnen kopen. Ook richt het onderzoek zich op Apple Pay, het betalingssysteem van Apple.

Wie betaalde apps in de digitale softwarewinkel van Apple wil hebben, wordt verplicht om de betaling via Apple te laten verlopen. Daarbij moet verplicht over elke transactie 30 procent commissie aan Apple worden afgedragen. Dit geldt ook voor abonnementen. Ook verbiedt Apple het bedrijven om vanuit apps naar een website te linken, waar hetzelfde abonnement - vaak goedkoper - kan worden afgesloten.

De Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, zegt dat wordt onderzocht of Apple met zijn werkwijze de markt verstoort. De techgigant biedt namelijk zelf ook soortgelijke apps aan, namelijk Apple Music en Apple Books. Volgens de Financial Times is e-bookplatform Kobo van het Japanse bedrijf Rakuten een van de klagers. Kobo biedt via de App Store boeken aan, maar vindt de afdracht van 30 procent daarover te hoog.

Tweede onderzoek naar Apple Pay

Tegelijkertijd begint de Europese Commissie nog een ander onderzoek naar Apple Pay. In dat onderzoek worden de voorwaarden die Apple stelt aan het gebruik van de betalingssoftware voor (digitale) winkeliers onder de loep genomen. Met Apple Pay kunnen consumenten via hun Apple-apparaat betalingen doen, wanneer een betaalpas aan het apparaat is gekoppeld.

In een reactie laat het bedrijf weten „teleurgesteld” te zijn door de onderzoeken. „Een handjevol bedrijven wil simpelweg meeliften op onze software, maar weigeren zich aan de regels te houden die voor iedereen gelden”, zegt het bedrijf in een verklaring.