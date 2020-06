EU morrelt aan de almacht van App Store

De Europese Unie gaat onderzoeken of Apple, een van de machtigste techbedrijven ter wereld, eigen diensten voortrekt in zijn downloadwinkel, App Store. Dat maakte Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededingingszaken dinsdag bekend.

De App Store is de enige manier om apps te installeren op iPhones en iPads. Apple bepaalt er de regels, ook voor de producten die via apps worden verkocht. Leveranciers van digitale diensten, zoals muziekabonnementen, betalen daarvoor een commissie.

Dat schoot muziekdienst Spotify in het verkeerde keelgat: voor elke consument die via een iPhone-app abonnee wordt zou het bedrijf een jaar lang 3 euro per maand aan Apple betalen, en daarna 1,50 euro. Spotify mag geen klanten werven buiten de app om en wordt tegengewerkt, zegt het bedrijf.

Apple introduceerde in 2015 een eigen muziekdienst. Apple Music (68 miljoen abonnees) en Spotify (130 miljoen betalende klanten) overlappen elkaar grotendeels. Er is één verschil: Apple rekent geen commissie voor zijn eigen apps.

Oneerlijke wedstrijd

In een toelichting via video vergelijkt Horacio Gutierrez, de hoofdjurist van Spotify, de situatie met een oneerlijke voetbalwedstrijd: „Apple is tegelijkertijd speler, scheidsrechter en de eigenaar van het stadion.”

Lees ook: Spotify wil onder het juk van Apple uit

Spotify beklaagde zich hierover meer dan een jaar geleden bij de EU. Nadat in maart 2020 een soortgelijke klacht van e-bookverkoper Kobo volgde, besloot Vestager dat het tijd was voor een formeel onderzoek. „Apple lijkt de poortwachter bij de distributie van apps en content voor gebruikers van populaire Apple-producten. We moeten ons ervan verzekeren dat deze regels de concurrentie niet hinderen in markten waar Apple concurreert met andere aanbieders.”

Apple benadrukte dinsdag in een persbericht het economisch belang van de App Store, waar 2 miljoen apps zijn te vinden. In 2019 zou 519 miljard dollar (462 miljard euro) aan omzet gegenereerd zijn via de downloadwinkel. Daarbij telt Apple ook goederen en (fysieke) diensten die besteld werden met apps zoals die van Uber, Booking.com, Bol.com of Coolblue. Over zulke aankopen rekent Apple geen commissie. Voor digitale diensten wel, uitgerekend het terrein waarop Apple (jaaromzet: 260 miljard dollar) zelf wil groeien.

De regels worden niet altijd consequent toegepast. Zo lijkt Amazon geen ‘Applebelasting’ te hoeven betalen voor aankopen via de Prime video-app.

De advocaat die Spotify bijstaat is Thomas Vinje, die in het verleden ook aanklager was bij mededingingsonderzoeken tegen Microsoft en Google. Die zaken leidden tot miljardenboetes.

Column Marc Hijink: Apple Pay is nog maar stap één.

Tegelijk met de App Store-zaak opent de EU een tweede mededingingsonderzoek, naar de manier waarop Apple contactloos betalen met iPhones beperkt tot het eigen Apple Pay. Ook aan de kassa deelt Apple de lakens uit, met een combinatie van eigen hardware, eigen software en eigen diensten. Dat mag niet ten koste gaan van keuze en innovatie, vindt de EU.