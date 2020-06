Drie Indiase militairen gedood bij grensconflict China

Bij een schotenwisseling aan de grens tussen India en China zijn een Indiase officier en twee soldaten om het leven gekomen. Dat meldt het Indiase leger dinsdag, meldt persbureau Reuters. Het is voor het eerst sinds 1975 dat er doden vallen bij een gewelddadige confrontatie tussen de twee militaire grootmachten, in het grensgebied bij het Himalayagebergte. Legereenheden staan er al weken tegenover elkaar in de Galwanvallei; beide landen maken al decennialang aanspraak op het gebied in de grensregio Ladakh.

Volgens het Indiase leger vond maandag een incident plaats waarbij aan beide kanten slachtoffers zouden zijn gevallen. Het Chinese ministerie van Binnenlandse Zaken zei dinsdag eerder dat het niet op de hoogte was van een incident bij de grens met India.

Ruim vijftig jaar geleden vochten India en China een oorlog uit om het grensgebied. Sindsdien hebben de autoriteiten van beide landen meermaals gesprekken gevoerd over wie er de macht heeft, maar tot een oplossing waar beide partijen vrede mee hebben is het nooit gekomen.

De Galwanvallei, op het grensgebied tussen China en India