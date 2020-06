De vrijheid wordt niet vertrouwd

Ik zag een man zijn huis uit komen en de straat op gaan met een krantje met de aanbiedingen van de supermarkt. Ik zag een meisje op haar tenen staan om aan te bellen bij haar oma. Ik zag een vrouw wandelen met een poes aan een halsband. Ik zag een man met een vooroorlogse snor nippen van zijn amaro op het terras onder de portici tegenover de kathedraal. Ik zag twee nonnen met mondkapjes uit de mis komen. Ik zag mannen met veiligheidshelmen op bouwsteigers klimmen. Ik zag een dikke man in wielertenue lopen naast zijn racefiets. Ik zag twee vriendinnen in hotpants whatsappen bij de bushalte. Ik zag een schoenmaker hoofdschuddend timmeren in zijn winkel. Het gaat. Er wordt geleefd, behalve door al diegenen die niet meer leven.

Met ingang van vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van kracht. Vrijwel alle binnengrenzen van de Europese Unie openen weer zonder quarantaineplicht of andere restricties. Alleen Spanje wacht nog een weekje. In heel Italië heropenen de theaters en de bioscopen. Er mogen maximaal tweehonderd personen binnen zijn, inclusief de staf, de technici en het overige personeel. Voor openluchtvoorstellingen geldt een maximum van duizend toeschouwers. Mondkapjes zijn verplicht, maar ze mogen af tijdens de voorstelling. Ook de bingohallen mogen weer open, ongetwijfeld tot grote opluchting van velen.

In Genua vervalt vandaag de verplichting om een mondkapje te dragen op straat. Het is nog wel steeds verplicht om er een bij je te hebben. Je moet hem voorbinden wanneer je op straat binnen twee meter afstand bent van een andere persoon die geen huisgenoot is of familie tot in de zesde graad. In winkels en andere gesloten ruimten blijft het dragen van een mondkapje verplicht.

Maar ook vandaag gaan de meeste mensen nog gemaskerd over straat, alsof ze de vrijheid niet vertrouwen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.