CPB: economie krimpt 6 procent, werkloosheid verdubbelt

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar met 6,4 procent zal krimpen als gevolg van de coronamaatregelen. Dat blijkt dinsdagochtend uit de jongste economische ramingen van het CPB. Ook voorziet het bureau een verdubbeling van de werkloosheid: van 3,4 procent in 2019, tot 7 procent in 2021.

De krimp is het gevolg van een „uitzonderlijke terugval” van economische activiteit van tussen de 10 en 15 procent in Nederland, aldus het CPB. De berekeningen zijn onderdeel van de zogenoemde basisraming, die uitgaat van versoepeling van de coronamaatregelen. Daardoor kan gematigd herstel van de economie optreden.

Het CPB waarschuwt voor onzekerheid in de huidige situatie. Als er een nieuwe golf aan coronabesmettingen komt die ook tot contactbeperking leidt, is het mogelijk dat de economie nog verder achteruit gaat: voor deze situatie voorspelt het CPB ook in 2021 economische krimp. Mogelijk loopt de werkloosheid in dat geval op tot 10 procent.

Ook berekende het CPB een rooskleuriger scenario, waarin consumenten optimistisch zijn over het opheffen van de maatregelen. Bij een „inhaal van bestedingen” door consumenten en toenemende investeringen van bedrijven, loopt de werkloosheid volgens het CPB op tot 6 procent.

