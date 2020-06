Bijna helft Nederlanders maakt keuze over orgaandonatie

Het aantal mensen dat zijn of haar keuze over orgaandonatie in het donorregister heeft opgegeven, is het afgelopen jaar sterker toegenomen dan de jaren daarvoor. Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlanders van achttien jaar of ouder geregistreerd, 556.000 meer dan een jaar daarvoor. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Donorregister. Iets meer dan de helft van de geregistreerden geeft aan donor te willen zijn, 55 procent.

Aankomende 1 juli wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Iedere Nederlander van achttien jaar of ouder die nog geen keuze heeft vastgelegd, krijgt vanaf 1 september twee brieven met de vraag zich alsnog in te schrijven in het register. Wie dan nog geen bezwaar maakt, wordt automatisch geregistreerd als orgaandonor. Op 2 januari hadden ongeveer 8,8 miljoen mensen nog geen keuze gemaakt.

Lees hier meer over de donorwet: De nieuwe donorwet: wat verandert er voor u?

Vrouwen

Vrouwen staan vaker dan mannen in het register. Van de geregistreerden gaf 34 procent geen toestemming voor orgaandonatie en laat 11 procent de keuze aan een nabestaande. Keuzes in het donorregister kunnen overigens op ieder moment worden veranderd of verwijderd.

Vooral Nederlanders in de leeftijdsgroep achttien tot twintig jaar hadden zich begin 2020 nog niet geregistreerd: bijna driekwart. In de groep twintig- tot dertigjarigen en 80-plussers was dat ruim de helft. Onder de niet-geregistreerden bevinden zich veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De gemeentes met de meesten niet-geregistreerden zijn het Flevolandse Urk (67 procent), het Overijsselse Staphorst (65 procent) en het Limburgse Vaals (62 procent).