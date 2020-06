Bayern München verovert achtste landstitel op rij

Voetbalclub Bayern München is dinsdag voor de achtste keer op rij kampioen van Duitsland geworden. Door een 0-1 overwinning op bezoek bij Werder Bremen is de ploeg van trainer Hansi Flick niet meer in te halen door de concurrentie. De Beierse club pakt daarmee de dertigste landstitel in de historie, waarmee het zijn positie als recordkampioen verder verstevigt.

In de kampioenwedstrijd in Bremen maakte de Poolse spits Robert Lewandowski opnieuw het verschil voor Bayern. De topscorer van de Bundesliga scoorde op aangeven van de Duitse middenvelder Jérôme Boateng alweer zijn 31ste competitiegoal van dit seizoen, een nieuw record voor hemzelf. Lewandowski was vorige week tijdens een schorsing nog vervangen door de Nederlander Joshua Zirkzee, die daarbij een belangrijk doelpunt scoorde in het duel tegen Borussia Mönchengladbach.

Overigens leek het nog even mis te gaan voor Bayern dinsdag in het Weserstadion waar wegens de coronamaatregelen geen publiek welkom was. Na een rode kaart van de jonge Canadese linksback Alphonso Davies was de Japanse aanvaller Yuya Osako van Werder Bremen dichtbij de gelijkmaker. Die werd echter voorkomen door de vingertoppen van Bayern-doelman Manuel Neuer. Die redding bleek uiteindelijk genoeg voor de eerste titel van Bayern München onder trainer Flick, die in december het stokje overnam van de ontslagen Niko Kovac.