De ballen uit de ballenbak gaan na elke dienst in de wasmachine

'Heyoh, heyah mama di heyo, heyah mama di heyo. Hé héhé hé héhé héhé.” Het zal niet vaak zijn gebeurd dat de muziek in de indoorspeeltuin boven het gegil uitkomt, maar vandaag is de tekst van de K3-klassieker uitstekend te verstaan. In de verte staan maar twee kinderen op de normaal gesproken zo felbegeerde trampolines. In de ballenbak ligt een eenzame peuter. Toch is Monkey Town Purmerend volgeboekt voor vandaag – althans, volgens de coronavoorschriften. De speeltuin van 2.500 vierkante meter mag maar dertig bezoekers ontvangen – inclusief begeleiders.

Bedrijfsleider Patrick Kok (50) heeft sinds de heropening twee weken geleden weinig gemerkt van angst bij bezoekers om besmet te raken. „De telefoon staat roodgloeiend en op onze Facebook-pagina reageert iedereen heel enthousiast. Echt van: ‘We mogen weer!’”

Prompt gaat de telefoon. Kok neemt op en al snel blijkt dat hij de beller moet teleurstellen. „Ja, we hebben nog één plek vrij morgen, dat klopt. Maar ouders tellen ook mee en kinderen mogen niet alleen komen, dus die ene vrije plek kan niet worden opgevuld.”

Snelle groei

Monkey Town werd opgericht in 2001 en drie jaar later werd Edwin Groot (53) de eerste franchisenemer, met een filiaal in Bussum. Van 2008 tot 2018 had hij als franchisegever zelf alle vestigingen van Monkey Town onder zijn hoede. Toen hij daar twee jaar geleden mee besloot te stoppen, hield hij alleen Monkey Town Purmerend als franchisenemer aan. Groot: „Het is zo’n leuk team en om nou alles weg te doen, is ook weer zo wat.”

Inmiddels zijn er 45 filialen met in totaal zo’n negenhonderd werknemers, inclusief oproepkrachten. Ook in Duitsland en Zwitserland is het bedrijf actief. Met 39 filialen is indoorspeeltuin Ballorig de grootste concurrent van Monkey Town.

Op 1 juni, tegelijk met de horeca, mochten ook de indoorspeeltuinen weer open. Dat wil zeggen: onder strenge voorwaarden, zoals hygiënemaatregelen en een maximum aantal bezoekers van dertig. Naar verwachting wordt dat laatste vanaf 1 juli versoepeld naar honderd bezoekers. Maar ook dan zal het opvallend leeg blijven in de speeltuin – Monkey Town Purmerend heeft een capaciteit voor 550 bezoekers.

De coronamaatregelen hebben het bedrijf behoorlijk op kosten gejaagd. Zo is er een speciale wasmachine aangeschaft waar de ballen uit de ballenbak na iedere dienst in worden gereinigd. Voorheen gebeurde dat maar eens in de paar weken met een apparaat dat alle Monkey Towns in Nederland gebruikten. Aanschafkosten: 3.500 euro.

Ook de schoonmaakmiddelen zijn een stuk duurder geworden. Kok: „Normaal maak je een sopje met een fles van 1,50 euro, maar nu moet je desinfecteren met een fles van 23,50 euro.”

‘Je loopt niet binnen’

Overigens is het een misvatting dat je binnenloopt als je een Monkey Town runt, voegt Edwin Groot toe. Ouders en begeleiders mogen gratis naar binnen, maar het entreegeld van acht euro per kind is toch best prijzig? „Mensen denken niet aan de kosten. Zodra het warm weer is, komt er niemand meer. En álles wat je niet hebt vastgebonden, nemen mensen gewoon mee naar huis. Tot aan de koffiekopjes toe.”

De kinderfeestjes gaan voorlopig niet door

Ook de inkomsten zijn fors gedaald. Volgens eigenaar Groot zet het bedrijf normaal gesproken op een goede (Groot: „bewolkte”) zaterdag 5.000 euro om. Nu is dat op een vergelijkbare dag hooguit 1.400 euro. De sluiting viel precies in het staartje van het hoogseizoen, dat van oktober tot en met mei loopt.

Bedrijfsleider Kok en de andere zes vaste werknemers van Monkey Town Purmerend hebben niet stilgezeten tijdens de verplichte stop van bijna drie maanden. „We hebben veel aan het onderhoud van de toestellen gedaan, een nieuw tapijt gelegd en ook geschilderd. Verder zijn de palmbomen afgestoft en is het boven op het kasteel nu ook weer schoon. Daar kom je niet dagelijks met de stofzuiger.”

Er lopen ondertussen nog een paar moeders met kinderen binnen. Het is nog vroeg op de dag, dus het zijn vooral peuters die nu niet op school zitten. Hun ouders moeten bij Monkey Town zo veel mogelijk aan tafel blijven zitten. Ze mogen om de speeltoestellen heen lopen, maar er niet in. Nee, ook niet even snel mee van de glijbaan af.

Olivier Middendorp

Gele pijlen geven de looprichting aan en er mogen maar twee kinderen (met ouder) tegelijk naar de wc. En ook bij de bar geldt de anderhalvemetergrens voor wachtenden.

Er zijn drie tijdsloten of ‘shifts’ verdeeld over de dag en reserveren is verplicht. De feestjes gaan voorlopig niet door. Kok: „Als je er twee hebt, zit je al bijna vol en dan moet je wel heel veel mensen teleurstellen.” Vóór corona werden er op een gemiddelde zaterdag wel twintig feestjes gehouden.

De eerste shift loopt van negen uur ’s ochtends tot kwart voor twaalf. Daarna hebben de medewerkers net genoeg tijd om de tafels te desinfecteren en de ballen in de wasmachine te gooien (een zak met schone ballen staat al klaar), te stofzuigen en de knoppen van de ballenmachine schoon te maken. Om twaalf uur ’s middags mag dan de tweede groep kinderen naar binnen.

Bezoekers Sam (6) en Julia (4) Middendorp, de kinderen van fotograaf Olivier Middendorp, zijn blij dat Monkey Town eindelijk weer open is. Sam heeft alle begrip voor de maatregelen die bezoekers moeten naleven. „Als het rustig is, krijg je geen corona. En er waren nog genoeg andere kinderen om mee te spelen.” Hij heeft met de grote duploblokken een huis kunnen bouwen waar hij zelf in paste. Probeer dat maar eens als er twintig leeftijdsgenootjes om je heen krioelen.

„Toen we verstoppertje gingen doen, ben ik in dat huisje gaan zitten. Dat was de beste verstopplek ever.” Ook Julia heeft een leuke middag gehad, zegt ze, hoewel ze het ook wel zielig vond voor alle kinderen die niet in Monkey Town mochten komen spelen.

