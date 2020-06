‘Baas Belgisch postbedrijf Bpost verdacht van illegale marktpraktijken’

De bestuursvoorzitter van het Belgische postbedrijf Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, wordt verdacht van verboden marktpraktijken. Dat meldt het Vlaamse dagblad De Standaard dinsdag. Van Avermaet gaf eerder leiding aan de Belgische tak van beveiligingsfirma G4S, wat destijds verboden prijsafspraken zou hebben gemaakt met sectorgenoten. De Belgische mededingingsautoriteit doet onderzoek.

Van Avermaet trad begin dit jaar aan als topman bij Bpost. Voor die tijd was hij landenmanager bij G4S, een van de grootste beveiligingsfirma’s ter wereld. Bij de prijsafspraken die zouden zijn gemaakt tussen G4S en haar concurrenten, zou de Belgische overheid mogelijk zijn benadeeld. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een groot onderzoek gestart naar misbruik in de sector, melden Belgische media.

Prijsafspraken liggen volgens De Standaard extra gevoelig omdat Van Avermaets huidige werkgever de Vlaamse overheid is. Bpost is namelijk gedeeltelijk in handen van de Belgische federale overheid, die sinds de aanslagen bij luchthaven Zaventem steeds intensiever zakendoet met beveiligingsfirma’s. De bedrijven worden ervan verdacht al jarenlang te veel geld voor hun diensten te rekenen, meldt De Standaard. Grote spelers in de sector zouden hun prijzen niet alleen op elkaar hebben afgestemd, maar ook afspraken hebben gemaakt het doorberekenen van kosten.

Mededingingsauto­riteit BMA zoekt nu uit wie er betrokken waren bij de praktijken - ook grote spelers als Securitas en Seris zouden onder de loep worden genomen. Als bewezen wordt dat de bedrijven marktafspraken hebben vastgelegd, dan hangt hen een boete van 10 procent van de wereldwijde omzet boven het hoofd, schrijft De Morgen.