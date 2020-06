25 miljoen euro extra voor aanpak spoorwegovergangen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt 25 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van spoorwegovergangen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. 15 miljoen gaat naar de beveiliging of opheffing van overgangen die nu nog onbewaakt zijn.

Met het uitgebreide budget wil het kabinet de veiligheid op het spoor verbeteren en ervoor zorgen dat in de toekomst meer en snellere treinen over het spoor kunnen rijden. In totaal is nu meer dan 80 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van onbeveiligde spoorwegovergangen. Van de extra 25 miljoen euro gaat 10 miljoen euro naar de verbetering van de beveiliging bij al bewaakte overwegen.

Ruim anderhalf jaar geleden zei het kabinet binnen vijf jaar geen enkele onbewaakte overweg in Nederland meer te willen hebben. In 2018 overleden nog tien mensen door een incident bij een spoorwegovergang. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sindsdien bij ongeveer 30 procent van de 180 spoorwegovergangen inmiddels beveiliging geplaatst. Eind vorige maand kwam bij een botsing tussen een passagierstrein en een tractor op een onbewaakte spoorwegovergang in Drenthe de machinist van de trein om.