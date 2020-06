Wat als de werkelijkheid steeds meer op dystopische fictie begint te lijken? Een van de series die de tijdgeest goed weet te vatten is The Handmaid’s Tale, gebaseerd op het boek van Margaret Atwood over de christelijk-Amerikaanse dictatuur Gilead die vrouwen onderdrukt. Hoofdpersonage June, alias Offred (Elisabeth Moss), zit gevangen in Gilead en moet als dienstmaagd kinderen baren voor Commander Waterford en zijn vrouw.

„Ik ben ook maar gewoon een domme tv-schrijver, geen sociaal wetenschapper”, zegt showrunner Bruce Miller met enige zelfspot aan de telefoon. Het is de week waarop de protesten tegen racistisch politiegeweld het nieuws domineren. President Trump poseerde met een bijbel in zijn hand voor een kerk waar vreedzame demonstranten kort daarvoor met traangas weggejaagd werden. Sommigen beelden van ordehandhavers in Washington DC leken uit zijn serie te komen.

Miller wil zijn rol niet te groot maken en legt de nadruk op de vooruitziende blik van Atwood: „De onrust die in het boek zit, daar bouwen wij op voort. Als ik beelden op het nieuws zie die lijken op wat wij eerder hebben gefilmd, dan voelt dat verschrikkelijk. Het klopt wel dat ontwikkelingen in de wereld effect hebben op je werk. Ik denk dat wij met de serie een kleine bijdrage leveren aan belangrijke discussies. Let op wat er op dit moment gebeurt, wat je in de serie ziet is de volgende stap.”

De zegen van Atwood

Door de coronacrisis ligt de productie van nieuwe afleveringen stil. De opnames van het vierde seizoen waren net begonnen toen alles op slot ging. Na het eerste seizoen was het boek grotendeels verfilmd, de nieuwe verhaallijnen komen uit de pen van Miller en zijn team.

Miller vindt eigenlijk dat een vrouw de leiding over de serie moest krijgen, maar wilde het aanbod om de serie te ontwikkelen ook niet afwijzen. Hij kreeg de zegen van Atwood. „Ons schrijversteam bestaat bijna volledig uit vrouwen. Elisabeth Moss is ook producent. Vrouwen nemen bij ons de beslissingen. Dat is helaas nog zeldzaam in Hollywood. Het gaat te langzaam, toen ik lang geleden in de tv-wereld begon hadden we het hier ook al over.”

De serie werd een groot succes en won veel prijzen. Naast de relevante thema’s is de visuele pracht een belangrijke reden voor dat succes: de serie zit vol met indrukwekkende shots. De rode gewaden met de witte kappen die de handmaids dragen zijn iconisch geworden en zijn geregeld te zien bij demonstraties voor vrouwenrechten. Reed Morano regisseerde de eerste afleveringen. „Zij had een visie en wist hoe het in beeld gebracht moest worden”, zegt Miller. „Verder is over ieder detail lang nagedacht. Welke kleur rood gebruiken we voor het kostuum? Dat soort dingen. Er wordt niet heel veel gepraat in de serie. Ik wilde niet te veel dialogen schrijven, dus de look moest meer het verhaal vertellen. Gilead ziet er niet toevallig zo uit, de machthebbers willen dat het er ook ‘schoon’ en aantrekkelijk uitziet.”

Kijkers krijgen nogal wat ellende over zich uitgestort: mishandeling, moord, verkrachting. Hoe zorg je dat mensen niet afhaken? „Er is een verschil tussen duisternis en uitzichtloos. Junes verhaal is ook een verhaal van overwinning, de kracht vinden om door te gaan. Eigenlijk is elke aflevering waarin ze aan het einde nog leeft een overwinning. Als kijker denk je dan: als June elke ochtend op kan staan, dan kan ik dat helemaal.”

The Handmaid’s Tale. Tv: elke maandag, FOX, 21.00 uur. En via Videoland

