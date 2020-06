Turkije bombardeert doelwitten in Noord-Irak

Turkse gevechtsvliegtuigen hebben zondagnacht en maandag bombardementen uitgevoerd in het noorden van Irak. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Volgens het Turkse leger zijn 81 verschillende doelwitten aangevallen. Het is onduidelijk of e hoeveel mensen zijn omgekomen.

Volgens het Turkse leger waren de aanvallen gericht op schuilplaatsen van Koerdische rebellen van de PKK in onder andere de regio’s Qandil en Sinjar. Het zou een reactie zijn op de aanvallen op Turkse basissen in het gebied. De PKK, dat door de NAVO wordt aangemerkt als terroristische organisatie, heeft nog niet gereageerd op het geweld. De organisatie Free Yezidi die zich inzet voor de rechten van jezidi’s in Sinjar noemt de bombardementen „schandalig”.

Turkije voert strijd in zowel het noorden van Syrië als het noorden van Irak. Het is in gevecht met de Koerdische organisatie PKK en de YPG, die door Turkije als een verlengstuk van de PKK wordt gezien. De invasie van Noord-Syrië door Turkije vorig jaar werd door de internationale gemeenschap sterk veroordeeld.

Lees ook: Turken willen soldaten thuishouden en vluchtelingen doorsturen