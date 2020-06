Televisiebekendheid Aad van den Heuvel (84) overleden

Aad van den Heuvel, bekend als presentator en televisiemaker, is afgelopen week overleden op 84-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie maandag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Van den Heuvel was al enige tijd ziek. De dienst voor zijn uitvaart was zaterdag in kleine kring.

De Alles is Anders Show, Ook dat nog! en de J.C.J. Van Speyk-show zijn zomaar drie televisieprogramma’s waar Van den Heuvel bekend door onder het Nederlandse publiek. Eind jaren vijftig begon hij zijn carrière bij de KRO, waar hij vanaf 1960 voor actualiteitenprogramma Brandpunt werkte. Voor dit programma reisde hij ruimschoots de wereld rond.

In 1990 won het satirische programma Ook dat nog!, waarvan Van den Heuvel presentator en eindredacteur was, een Gouden Televizier-Ring. In de jaren daarna werkte hij mee aan talloze Nederlandse programma’s. In 2012 was hij weer als presentator op televisie te zien bij De Halve Maan.

De KRO wijdt maandag een extra uitzending aan het werk van Van den Heuvel. Daarin zullen onder andere Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Matthijs van Nieuwkerk komen te spreken over de overleden televisiebekendheid.