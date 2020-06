Straaljager stort neer in Noordzee, Amerikaanse piloot vermist

Een straaljager van de Amerikaanse luchtmacht is maandagochtend tijdens een trainingsmissie rond 09.30 uur neergestort in de Noordzee. De Amerikaanse piloot van de F-15 Eagle wordt nog vermist, meldt de Britse omroep BBC. Er waren verder geen personen aan boord.

Het toestel belandde op 137 kilometer ten oosten van de Britse kust om onduidelijke oorzaak in het water. Er is een reddingsoperatie met helikopters en boten opgezet voor de piloot. De F-15 was opgestegen van het militaire vliegveld bij de Britse plaats Lakenheath. Op het vliegveld van de Britse Royal Air Force (RAF) zit ook een luchtbasis van het Amerikaanse leger.

De Amerikaanse luchtmacht zegt blij te zijn met de inspanningen van de Britse autoriteiten. „We zijn buitengewoon dankbaar voor de tijdige reactie en hulp van onze Britse collega’s en blijven hoopvol dat onze Liberty Wing-piloot zal worden gelokaliseerd en teruggevonden.” Volgens een woordvoerder van de RAF heeft het betrokken toestel een „uitzonderlijke staat van dienst” op veiligheidsgebied.