‘Spijt heb ik geen moment gehad’

in

‘Ik heb altijd de droom gehad om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Vanaf jonge leeftijd was duidelijk dat ik aanleg had. Toch koos ik voor een carrière met meer zekerheid. Ik ging de advocatuur in. Tijdens mijn studie vond ik een baan bij een advocatenkantoor in Alkmaar, waar ik me specialiseerde in contractrecht en arbeidsrecht.

„Naast mijn werk bleef ik fanatiek hardlopen. Ik had een werkweek van dertig uur en trainde zo’n tien keer. Op een gegeven moment werd het lastig. De stress die ik van het werk ervoer, kreeg invloed op mijn hardloopprestaties.

„Toen ik dit met mijn baas besprak, zei ze: waarom zeg je je baan niet op? Ze stelde voor me voor een paar honderd euro per maand te sponsoren. Eerst vond ik het overdreven. Ik moest werk en sport toch best kunnen combineren? Toch ben ik met mijn man om tafel gaan zitten om te kijken wat er financieel mogelijk was.

„In september 2019 heb ik mijn werk opgezegd. Nu train ik twee keer per dag. Ik doe oefeningen, ga naar de fysiotherapeut of masseur, werk aan mijn administratie en promotie en doe een middagdutje.

„De basis van mijn inkomen bestaat uit sponsorgeld. Daarnaast verdien ik aan startgeld – wedstrijdorganisaties betalen me tussen de 500 en 1.000 euro – en is er soms prijzengeld. Af en toe verdien ik wat extra door clinics te geven. De focus op het hardlopen heeft zich uitbetaald. In maart kwalificeerde ik me voor het EK halve marathon in Parijs. Helaas gaat dat niet door vanwege de pandemie. Nu richt ik me op de Olympische Spelen. Ik hoop me te kunnen kwalificeren op de marathon.”

uit

‘Mensen denken weleens dat ik flink heb kunnen sparen in mijn tijd als advocaat, maar dat valt tegen. Ik verdiende zo’n 1.700 netto per maand, dus heb geen enorme buffer. Mijn man verdient 1.350 euro netto per maand in een hardloopwinkel en richt zich voor de rest ook op hardlopen en zijn opleiding podologie.

„We hebben concessies moeten doen. Voorheen vond ik het leuk om kleding en schoenen te shoppen, het was voor mijn werk ook belangrijk om er representatief uit te zien. Maar dat kan nu niet meer. Ook gaan we minder uit eten en doen we geen grote uitgaven aan het huis. De renovatie van de badkamer is uitgesteld.

„Het enige waar we niet op besparen, is de sport. We geven veel uit aan goede en gezonde voeding. Ons spaargeld besteden we aan trainingskampen. Ik krijg veel gesponsord in natura; onder meer kleding, personal training en sportvoeding. Soms vind ik dat lastig. Ik ben graag financieel onafhankelijk, maar ben dat nu niet.

„Spijt heb ik geen moment gehad: ik houd me bezig met het leukste dat er is. Als alles goed uitwerkt, trek ik het graag door naar de Olympische Spelen van 2024.”

Inkomen: 1.134 netto (gemiddeld sinds september 2019) Vaste lasten gezamenlijk: woonlasten (734 euro), gas, water en elektra (40 euro), verzekeringen (29 euro), abonnementen (internet, tv, Netflix: 50,95 euro), boodschappen (500 euro), verzorging huisdieren (konijnen en een hond: 50 euro), gemeentelijke belastingen (114 euro) Privélasten: kosten auto (50 euro), verzekeringen (135 euro), abonnementen (telefoon, Spotify: 27,19 euro), sport (170 euro) Sparen (gezamenlijk): 230 euro Laatste grote aankoop: Hardloopband (1.500 euro)

