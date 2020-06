Pinkpop: van Geleens feestje tot recordhoudende festivalreus

Pinkpop 2020 gaat niet door. Geen Twenty One Pilots, Red Hot Chili Peppers of Danny Vera dit weekeinde in Landgraaf, maar pas volgend jaar. Ook Nederlands oudste en bekendste popfestival moet een jaar overslaan door de Covid-19-crisis, terwijl het festival sinds 1970 nog nooit een jaar heeft gemist. Het begon dat jaar op pinkstermaandag 18 mei in Geleen. De naam ‘Pinkpop’ komt natuurlijk van ‘Pop met Pinksteren’ en het festival wordt doorgaans in het Pinksterweekend georganiseerd, met uitzondering van de edities in 2008, 2010, 2013, 2015 en 2016 – en dat was ook dit weekend de bedoeling. Een terugblik op 50 jaar Pinkpop.