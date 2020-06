Kritische Filippijnse journaliste veroordeeld

Een Filippijnse rechtbank heeft journaliste Maria Ressa schuldig bevonden aan smaad en veroordeeld tot zes jaar celstraf. De journaliste, die door Time Magazine in 2018 nog werd uitgeroepen tot persoon van het jaar, runde nieuwssite Rappler waarop veel kritische berichtgeving over onder andere de Filippijnse president Rodrigo Duterte verscheen. Ook een andere journalist, Reynaldo Santos Jr. die voor Rappler schreef, is veroordeeld tot eenzelfde celstraf.

Ressa en Santos werden aangeklaagd vanwege een artikel op Rappler in 2012, waarin zij aantijgingen uitten naar zakenman Wilfredo Keng door deze in verband te brengen met moord, drugshandel en mensensmokkel. De aanklacht van ‘cybersmaad’ is gebaseerd op een wet die vier maanden na het verschijnen van het artikel in gebruik werd genomen. Omdat er later nog een spelfout in het artikel is verbeterd, zou de wet volgens de rechter toch geldig zijn.

De veroordeling is nog aan te vechten in een hoger beroep. In afwachting daarvan zijn beide journalisten op borgtocht vrij. Het Committee to Protect Journalists spreekt van een misdaad tegen de persvrijheid. „Ressa’s onterechte veroordeling geeft een signaal af aan alle journalisten, dat jij de volgende kan zijn als je kritisch schrijft over de regering van president Rodrigo Duterte.” Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de aanklacht vorig jaar „nep”.

Nepnieuws

De Filippijnse president Duterte staat bekend om zijn uitspraken tegen kritische berichtgeving. Hij noemde journalisten „schaamteloze hoerenzonen” en de nieuwssite Rappler een organisatie voor „nepnieuws”. De Filippijnse overheid ontkent dat de zaak van Ressa politiek gemotiveerd is, volgens een woordvoerder van Duterte heeft het „niets met persvrijheid te maken”.

In een reactie op de veroordeling tegenover de pers zei Ressa te vrezen voor de manier waarop deze regering zich verhoudt tot de grondwet. „We staan op de rand van een afgrond. Als we vallen, zijn we geen democratie meer.”