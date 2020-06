Kraamkliniek in Kabul die doelwit was van aanslag wordt gesloten

Artsen zonder Grenzen (AzG) sluit de kraamkliniek in de Afghaanse hoofdstad Kabul die vorige maand het doelwit was van een bloedige aanslag. Het risico dat er opnieuw een aanval uitgevoerd wordt op de kliniek is „onaanvaardbaar” hoog, laat de hulporganisatie maandag weten.

Bij de aanval op 12 mei werden zestien moeders doodgeschoten, van wie vijf nog van hun kind moesten bevallen. Hun baby’s overleefden de aanslag ook niet. Ook twee kinderen van zeven en acht jaar oud werden gedood, net als een vroedvrouw van AzG. Wie achter de aanslag zit, is nog altijd onduidelijk. De Taliban hebben ontkend. Islamitische Staat pleegt geregeld aanslagen in Afghanistan, maar heeft de aanval op de kraamkliniek evenmin opgeëist.

Volgens AzG is het sluiten van de kliniek „een pijnlijke en noodzakelijke” beslissing. De gevolgen van de sluiting zijn groot, aldus de organisatie: vorig jaar bevielen nog zestienduizend moeders in het centrum. Na de aanslag was de kliniek al niet meer open gegaan.