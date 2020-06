Invoering minimumtarief zzp’ers afgeblazen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) ziet af van het invoeren van een minimumuurtarief voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit voornemen stond in het regeerakkoord, maar stuitte op kritiek van onder meer zelfstandigenorganisaties, vakbonden, werkgevers en de onafhankelijke commissie-Borstlap, die begin dit jaar in opdracht van het kabinet geadviseerd heeft over nieuwe regels rond werk.

Lees ook: Stop de flextrend, zegt de commissie-Borstlap

Koolmees publiceerde in november zijn conceptwetsvoorstel waarin zzp’ers worden verplicht om een tarief van minimaal 16 euro per uur te hanteren. Dat riep al direct vragen op bij zelfstandigen en opdrachtgevers.

Zo krijgen veel zzp’ers per opdracht betaald en mogen zij vervolgens zelf bepalen hoe lang zij over die klus doen. Zij zouden voortaan op papier aannemelijk moeten maken dat zij het minimumuurtarief verdienen. Wie daarin tekortschiet, zou een boete kunnen krijgen. Ook opdrachtgevers zouden een boete riskeren als zij een laag uurtarief betalen.

Gezamenlijk beklag

Werkgevers en vakbonden deden al snel hun beklag in een gezamenlijke brief aan het kabinet. Het voorstel zou leiden tot een „grote toename van de administratieve lastendruk”, voor zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers, vreesden de sociale partners.

In januari kwam daar de harde kritiek van de commissie-Borstlap overheen. Het is „zeer de vraag”, schreef deze commissie in januari, „of een dergelijke bodem in de uurtarieven van zelfstandigen te handhaven is en het beoogde effect zal hebben”.

Dat realiseert ook Koolmees zich nu, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Deze wet had alleen gehandhaafd kunnen worden, schrijft hij, door zzp’ers en ondernemers op te zadelen met zware administratieve verplichtingen. Anders kon „de zelfstandige niet aantonen dat hij het juiste tarief in rekening brengt”.

Dit bericht wordt aangevuld