Hooggerechtshof VS: discriminatie lhbt’ers op werkvloer mag niet

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag geconcludeerd dat lhbt’ers niet gediscrimineerd mogen worden op de werkvloer. Met een meerderheid van zes voor en drie tegen, bepaalde het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten dat de Civil Rights Act uit 1964 ook geldt voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Het Hooggerechtshof behandelde het vraagstuk naar aanleiding van twee kwesties. Een betrof rechtszaken van homoseksuele mannen die zeiden ontslagen te zijn vanwege hun geaardheid. De tweede ging over een zaak van een transgendervrouw die zei dat ze ontslagen was nadat ze haar werk had laten weten dat ze voortaan niet meer door het leven ging als man.

De Civil Rights Act stelt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op hun werk vanwege hun etniciteit, religie, nationaliteit of sekse. De vraag was of homoseksualiteit en transseksualiteit ook onder de bepaling over sekse vallen. „Een werkgever die iemand ontslaat omdat hij of zij homoseksueel of transgender is, doet dit vanwege eigenschappen of handelingen die niet in het geding waren geweest bij mensen met een andere sekse”, concludeerde Neil Gorsuch, de door president Donald Trump aangestelde conservatieve rechter.

8,1 miljoen lhbt’ers

Tegenstanders, waaronder de regering-Trump, stelden dat de Civil Rights Act alleen geldt voor discriminatie tegen vrouwen en mannen. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zouden daar niet onder vallen.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor naar schatting zo’n 8,1 miljoen lhbt’ers die wonen in de 28 staten die nog geen wetgeving hebben tegen dergelijke discriminatie. Door het oordeel van maandag worden deze staten nu op federaal niveau gedwongen om dit wel te doen. Het Hooggerechtshof legaliseerde in 2015 al het homohuwelijk.