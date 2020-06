Omstreden stichting voor ‘psycho-pastorale’ hulp aan homoseksuelen stopt ermee

Stichting Different, omstreden vanwege het aanbieden van ‘psycho-pastorale’ hulp aan mensen die worstelen met hun homoseksualiteit, stopt. De christelijke organisatie Tot Heil Des Volks, waar Different onderdeel van is, voelt zich wegens personeelsgebrek gedwongen te focussen op andere activiteiten, zoals hulp aan daklozen, verslaafden en prostituees.

„We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat juist voor een gevoelig en teer thema als homoseksualiteit een hoge mate van kwaliteit in de dienstverlening vereist is”, aldus een verklaring op de website. „Door de kleine organisatieomvang van Different was het lastig om de gewenste kwaliteit van de werkzaamheden te garanderen.”

Vorige week kwam een onderzoek naar het bestaan van ‘homogenezing’ uit, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin wordt Stichting Different, die maandag niet direct bereikbaar was voor commentaar, genoemd als een van de organisaties die in het verleden dergelijke conversietherapie aanbood.

Activiteiten stilgevallen

Different beraadde zich al langer over het voortzetten van de behandelingen. In het jaarverslag van Tot Heil Des Volks over 2018 is te lezen dat door ziekte van één medewerker Different de activiteiten dat jaar „nagenoeg” waren stilgevallen.

De stichting werd halverwege de jaren 70 opgericht onder de naam Evangelische Hulp Aan Homofielen (EHAH) en heet sinds 2004 Different. De organisatie kwam regelmatig in het nieuws vanwege het aanbieden van behandelingen waarbij zou worden uitgegaan van het veranderen of onderdrukken van homoseksualiteit. Different ontkende steeds dat het zulke therapieën nog aanbood en zei mensen „psycho-pastorale” hulp te bieden om hun seksualiteit „een plek” te geven.

Na nieuwe ophef in 2012 trok minister Schippers de vergoeding via de zorgverzekering in, omdat Different niet zou voldoen aan de eisen omtrent het stellen van diagnoses.