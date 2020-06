Goed terecht

Ik ga naar de verfwinkel voor een blik Berlijns blauw. De kleur wordt gemengd door een jonge vrouw. Ze herkent mij. Weer een oud-leerling. Ik ben al jaren gepensioneerd, het zijn nu allemaal volwassenen. We halen wat schoolherinneringen op. Ik zeg: „Ik kom jullie overal tegen, jullie zijn allemaal goed terechtgekomen.” Zegt zij: „Ik denk dat u niet komt waar die anderen zijn.”

