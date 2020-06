Diensten krijgen gedeeld kantoor voor aanpak internetdreiging

Nederlandse diensten gaan een kantoor delen voor een efficiëntere aanpak van internetdreiging. Op de nieuwe locatie kunnen cyberexperts van de AIVD, de MIVD, de politie, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) fysiek samenwerken. Dat werd maandag bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Cyber Intel/Info Cel (CIIC) moet het mogelijk maken snel en efficiënt informatie te kunnen delen over cyberaanvallen. Het nieuwe kantoor zal worden gevestigd in het Cyber Security Centrum in Den Haag. Aangezien het kantoor juridisch onder de AIVD valt, is het gebonden aan de Wet op inlichtingendiensten uit 2017, ook wel de ‘Sleepwet’. Wanneer het kantoor precies wordt geopend, is niet duidelijk.

Het nieuwe kantoor is onderdeel van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) die minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in april 2018 aanbood aan de Tweede Kamer. Dat pakket aan maatregelen moet de digitale veiligheid van Nederland verbeteren.