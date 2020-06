‘De bedrijfstop van Nissan probeerde van Ghosn af te komen’

Heeft Carlos Ghosn echt zijn inkomen verkeerd opgegeven in de Japanse jaarverslagen van Nissan? Of was er sprake van een opzetje tussen het Japanse openbaar ministerie en de top van Nissan?

Voor die laatste theorie is sinds afgelopen weekend iets meer bewijs. Uit correspondentie tussen hoge Nissan-managers, in handen van financieel persbureau Bloomberg, blijkt dat verschillende leden van de bedrijfstop in de maanden voor de arrestatie van Ghosn naar een manier zochten om van hem af te komen. Ook is duidelijk dat zij de arrestatie wilden gebruiken om hun eigen plannen met Nissan te kunnen realiseren.

Carlos Ghosn (66), die over de Braziliaanse, Franse en Libanese nationaliteit beschikt, werd op 19 november 2018 gearresteerd op het vliegveld van Tokyo. De topman van Mitsubishi en Renault, tevens-president-commissaris van Nissan, zou te lage inkomsten hebben opgegeven: zo’n 80 miljoen dollar te weinig.

Zelf houdt hij vol dat hij onschuldig is en slachtoffer van een complot: de Nissan-top zou het niet eens zijn geweest met zijn plannen om Renault en Nissan verder te integreren. Die twee bedrijven maken, met Mitsubishi, deel uit van een strategische alliantie.

‘Plannen neutraliseren’

Uit de correspondentie blijkt dat Hari Nada, senior vice-president, in een e-mail halverwege 2018 aan collega Hitoshi Kawaguchi schrijft dat Nissan ervoor moet zorgen dat „Ghosns plannen geneutraliseerd worden voor het te laat is”. Opvallend hieraan is dat Kawaguchi binnen Nissan verantwoordelijk was voor de relatie met de Japanse overheid.

In november 2018 lijkt de Nissan-top al op de hoogte van de aanstaande arrestatie van Ghosn. Eén dag voordat de topman wordt opgepakt, mailt Nada bestuursvoorzitter Hiroto Saikawa: na de arrestatie moet het bedrijf snel naar buiten brengen dat het de alliantie met Renault wil verbreken, en dat Nissan ook weer het recht zou moeten krijgen om aandelen Renault te kopen.

Bij Renault was niemand op de hoogte van het onderzoek naar Ghosn, zoals Bloomberg al eerder meldde.

Ook schrijft Nada dat Nissan ervoor moet zorgen dat er méér aanklachten tegen Ghosn worden ingediend dan alleen die over het doorgeven van zijn inkomen. De laatste zou ingewikkeld zijn om aan het grote publiek uit te leggen. Na de arrestatie moet bovendien een mediacampagne volgen om Ghosns „reputatie te vernietigen”.

Gevlucht uit Tokyo

De zaak nam een spectaculaire wending toen Ghosn in december 2019 wist te ontsnappen uit Japan. Volgens verschillende reconstructies zou hij zich daarbij in een kist hebben verborgen en gebruik hebben gemaakt van valse paspoorten.

Uiteindelijk kwam Ghosn in Libanon terecht, waar hij nog steeds verblijft. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Japan.

Lees ook: De spectaculaire vlucht van Carlos Ghosn

Renault en Nissan werken al samen sinds 1999. Dat begon nadat het Franse bedrijf een noodlening gaf aan de bijna failliete Japanse autobouwer. Ghosn werd ingevlogen om Nissan er weer bovenop te helpen, wat tot verbazing van veel analisten lukte. Tussen 2005 en 2017 was hij bestuursvoorzitter van Renault én Nissan, tot hij die laatste positie in 2017 afstond aan Saikawa. Die is overigens inmiddels ook alweer afgetreden. Ook bij hem speelde een beloningsschandaal.