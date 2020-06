Coronacrisis heeft nog altijd weinig gevolgen voor huizenmarkt

De huizenmarkt in Nederland merkt nog steeds amper de gevolgen van de corona-uitbraak. Er werden afgelopen maand meer woningen verkocht en te koop gezet dan in de weken voor de eerste besmetting werd vastgesteld. De huizenprijzen stegen intussen door, laat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dinsdag weten.

Het aantal verkochte woningen bereikte vorige week het hoogste niveau van dit jaar: het waren er 3.700, terwijl er tijdens de coronacrisis gemiddeld iets minder dan drieduizend verkoopdeals per week gesloten werden. De gemiddelde verkoopprijs steeg in een maand tijd van 335.000 euro naar 345.000 euro. Wekelijks werden er sinds halverwege mei ongeveer tussen de 3.400 en 4.500 woningen te koop gezet. Dergelijke cijfers zijn al sinds eind maart te zien. Lees meer over aankoopmakelaars, die ook tijdens corona vaak nog druk hebben: Assistenten in een tijd van snelle kopers

De cijfers stemmen NVM-voorzitter Onno Hoes optimistisch.

„Op basis van deze feiten nemen we nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen. Bij de aan- en verkoop van een woning denkt de consument niet in korte maar in langere termijn. En die biedt houvast om vertrouwen te hebben dat het kopen van een woning verantwoord is.” Dat de woningmarkt voorlopig nog geen grote klap zal krijgen van de coronacrisis, verwacht ook De Nederlandsche Bank (DNB). Die liet vorige week weten dat de huizenprijzen waarschijnlijk over heel 2020 gemeten met circa 4,3 procent zullen stijgen. De krapte op de huizenmarkt voorkomt een prijsval. Volgend jaar en in 2022 volgt de ommekeer, aldus DNB. Dan zal de huizenmarkt vanwege dalend vertrouwen en economische malaise met achtereenvolgens 2,1 en 3,7 procent krimpen.