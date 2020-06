Coalitieakkoord in Ierland na vier maanden moeizaam onderhandelen

De Ierse partijen Fianna Fáil, Fine Gael en de Groenen ondertekenen maandag een akoord voor het vormen van een nieuwe regering. Dat vertelde Fianna Fáil-leider Micheál Martin zondagavond tegen journalisten: „We hebben goede vorderingen gemaakt, dus we tekenen het akkoord morgen”.

Met het coalitieakkoord moet de ruim vier maanden durende patstelling na de verkiezingen van februari worden doorbroken. De linkse nationalisten van Sinn Féin, de voormalige politieke tak van de gewelddadige afscheidingsbeweging IRA, boekten verrassend grote winst bij die verkiezingen, maar andere partijen zijn huiverig om met hen samen te werken.

Lees ook: Sinn Féin breekt in bij het aloude Ierse machtsblok

De centrum-rechtse partijen Fianna Fáil en Fine Gael behaalden samen niet genoeg zetels voor een meerderheid en hadden de Groenen nodig als moelijk te paaien derde partij. De achterban van de Groenen is erg verdeeld over de samenwerking en het is volgens de BBC nog maar de vraag of de partijleden met de vereiste tweederde meerderheid in zullen stemmen met het coalitieakkoord.

In het akkoord is onder meer een stimuleringspakket afgesproken voor zwaar door de coronalockdown getroffen sectoren, meldt Reuters. Ook zou er een speciale regeringsafdeling komen die zich bezig gaat houden met de samenwerking met Noord-Ierland na de Brexit.

Verwacht wordt dat partijleider Micheál Martin van Fianna Fáil het premierschap over gaat nemen van Fine Gael-leider Leo Varadkar en dat ze die rol daarna afwisselend zullen gaan vervullen tijdens de vijf jaar durende regeertermijn.