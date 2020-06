BP: pandemie versnelt de energietransitie

Het Britse oliebedrijf BP verwacht dat de Covid-19-pandemie een structureel effect zal hebben op de energievraag in de wereld. Als gevolg van de herziening van de toekomstige omzetten, schrijft BP in totaal tussen de 13 en 17,5 miljard dollar (tussen de 11,5 en 15,6 miljard euro) af op zijn bezittingen, voornamelijk op de olie- en gasreserves.

Dat heeft de in februari aangetreden topman Bernard Looney maandag bekendgemaakt. De afschrijving is een direct gevolg van een veel lager dan verwachte toekomstige olie- en gasprijs. Waar BP tot voor kort nog rekende met een toekomstige gemiddelde olieprijs van 70 dollar voor een vat ruwe olie, gaat het bedrijf nu voor de 2021-2050 uit van een gemiddelde van 55 dollar per vat, een verlaging met zo’n 30 procent. Voor gas is de gemiddelde toekomstige prijs verlaagd van 4 naar 2,90 dollar per mmBtu (circa 30 kubieke meter).

Vorige week nog maakte BP bekend 10.000 man te ontslaan om kosten te besparen. Analisten zien in deze stappen een bevestiging van de trend dat structurele veranderingen in de oliesector versneld worden door Covid-19. BP zelf zegt in het statement dat „het management een groeiende verwachting heeft dat de nasleep van de pandemie het tempo van de overgang naar een koolstofarme economie en koolstofarm energiesysteem zal versnellen”.

In februari, vlak voor de corona-uitbraak, maakte BP bekend in 2050 de CO 2 -uitstoot volledig neutraal te willen hebben. Voor die transitie is geld nodig en oliebedrijven als BP willen de winsten die komende jaren nog met fossiel behaald worden inzetten om de omslag te maken. Nu de olieprijzen door corona ingestort zijn, en de verwachting is dat dat lang zal aanhouden, is het logisch dat de transitie in een versnelling komt, zeggen analisten. „Wij zien dit als een nieuwe stap in de herwaardering van olie en gas en een extra stap op de weg van Big Oil naar Big Energy”, aldus Luke Parker van Wood Mackenzie, een invloedrijk analysebureau voor de fossiele industrie.

Fondsbeheerder Dimitri Willems van Van Lanschot Kempen ziet de stap van BP als onderdeel van een trend. „Dit zal navolging krijgen van andere, vooral Europese oliebedrijven”, zegt hij. Bedrijven als Shell, Total en Repsol hebben soortgelijke klimaatambities geformuleerd. Shell was van de Europese oliebedrijven de eerste die als gevolg van de afgenomen omzet en de sterk gedaalde olieprijs in het eerste kwartaal in de dividenden sneed. „Het staat er niet in bij BP, maar het lijkt redelijk om te verwachten dat ook zij die kant op zullen gaan”, aldus Willems. Zijn collega Michael Hewson van CMC Markets zegt tegen de Washington Post dat het huidige dividend voor BP onhoudbaar is, ook gezien het hoge schuldenniveau van BP.

In september zal BP de in februari aangekondigde heruitvinding van het bedrijf verder concretiseren. Willems: „Deels is het een gedwongen stap, vanwege de lage prijzen, maar oliebedrijven zijn bij uitstek geëquipeerd om voorlopers te worden in de nieuwe energie. Hun expertise op het gebied van grote complexe offshore-projecten, die ze decennialang hebben opgebouwd met olieplatforms, kunnen ze relatief makkelijk ombouwen naar bijvoorbeeld windparken. Dit gaat beklijven, ik zie niet zo snel een terugkeer naar olie en gas, zelfs niet als de prijs daarvan tegen de verwachtingen in toch weer gaat aantrekken.”