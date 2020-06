AfD Brandenburg onder toezicht Duitse veiligheidsdienst

De lokale afdeling van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in Brandenburg is door de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst onder toezicht gesteld. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Oost-Duitse deelstaat maandag bekendgemaakt, melden Duitse media. Later op maandag geeft het ministerie een persconferentie over het besluit.

De veiligheidsdienst, officieel het Bureau voor de bescherming van de grondwet, benadrukt dat de ondertoezichtstelling een zwaar middel is. De vrees is dat de voormalige fractievoorzitter Andreas Kalbitz nog veel invloed heeft op de lokale fractie in Brandenburg. Een groot deel van de aanhang van de partij zou nog achter hem staan. Kalbitz werd vorige maand uit de fractie gezet vanwege zijn verleden als neonazi. Hij is - dankzij een wijziging van de reglementen - nog wel lid van de partij.

Kalbitz zou lid zijn geweest van de vereniging Heimattreuen Deutsche Jugend (HDJ), die in 2009 werd verboden. Zelf ontkent hij dat. Wat zeker is, is dat hij in het verleden lid was van een andere extreemrechtse partij, Die Republikaner. Ook was hij eerder samen met Björn Höcke, de leider van AfD in Thüringen, de aanvoerder van de extreemrechtse flank van de partij, der Flügel. Deze vleugel is in april ontbonden omdat die ook in het vizier van de veiligheidsdienst was. De veiligheidsdienst classificeert Kalbitz als extreemrechts.

Eerder werd de regionale afdeling van AfD in Thüringen al onder toezicht gesteld. In die deelstaat ontstond in februari een politieke storm nadat voor het eerst een minister-president van een deelstaat gekozen werd dankzij steun van AfD. Linkse partijen en bondskanselier Angela Merkels CDU vonden dat onaanvaardbaar, waarna de deelstaatpremier moest opstappen. AfD zelf stelt dat het besluit van de veiligheidsdienst politiek gemotiveerd is.