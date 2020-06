Zeker achttien doden en tientallen gewonden bij tankwagenexplosie China

Bij een explosie met een tankwagen in het oosten van China zijn zondag zeker achttien doden gevallen. Volgens internationale persbureaus raakten meer dan 170 mensen gewond bij de ontploffing. De oorzaak van het incident wordt onderzocht.

The New York Times schrijft dat beelden rondgaan waarop te zien is dat het voertuig in brand stond voordat het explodeerde. Het reed op dat moment een snelweg op nabij de stad Taizhou, zo’n driehonderd kilometer ten zuiden van Shanghai.

Bij het incident raakten veel huizen, flats en fabrieken in de omgeving beschadigd. Tientallen brandweerwagens snelden naar de locatie toe om branden te blussen. In de chemische industrie in China hebben zich de laatste jaren veel dodelijke explosies voorgedaan, met name bij fabrieken.