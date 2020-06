Twee doden bij schietpartij op camping in Appeltern

Bij een schietpartij op camping Groene Eiland bij het Gelderse dorpje Appeltern zijn vrijdagavond een man en een vrouw om het leven gekomen, meldt de politie. Hun precieze relatie en de achtergrond van het schietincident worden nog onderzocht.

De camping ligt op een schiereiland in watersportgebied De Gouden Ham in het Land van Maas en Waal en is na het schietincident helemaal afgesloten. Forensisch experts doen onderzoek op de plek waar het gebeurd is. De politie verwacht maandag meer te kunnen melden over de toedracht van de schietpartij.

Op de camping in #Appeltern wordt vanavond verder onderzoek gedaan naar de dodelijke schietpartij en zullen getuigen gehoord worden. Wat er zich op de camping exact heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Meer informatie volgt morgen via onze kanalen. ^MvS — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 14, 2020

Campingeigenaar Adri van Ooijen zegt tegen het AD dat het gaat om een incident in de relationele sfeer, maar ook hij weet niet precies wat er gebeurd is: „Dit is voor het eerst dat we zoiets meemaken. We zijn geschokt. Het calamiteitenplan is geactiveerd.”