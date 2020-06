Oud-presentator Tineke Verburg (64) overleden

Oud-presentator Tineke Verburg is zaterdag op 64-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Ze was al een aantal maanden ziek. Dat laat haar voormalig werkgever Avrotros zondag weten in een verklaring.

Verburg begon in 1979 als omroepster bij de TROS. Vanaf 1984 werd ze presentator van verschillende programma’s. In eerste instantie bij de actualiteitenrubriek Tros Aktua, waarvoor ze ook reportages in binnen- en buitenland maakte. Later presenteerde ze Tros Triviant, Hollywood Boulevard en Lunch TV, evenals programma’s over en voor het Nederlands zakenleven.

Na de eeuwwisseling ging Verburg aan de slag voor RTL. Hier vervolgde ze de door haar ingeslagen weg als presentator van programma’s over het bedrijfsleven. Ze presenteerde onder andere Nederland in bedrijf (2004-2006), VakwerkNL (2007) en Supervrouwen (2015). Helemaal afscheid van Tros nam ze niet, in 2010 maakte ze nog het radioprogramma TROS in Bedrijf.

Verburg in 1981



Naast haar werk als presentator trainde en begeleidde ze beginnende omroepsters, presentators en verslaggevers. Tros noemt hierbij als belangrijkste motto van Verburg: „Wie goed wil overkomen, moet genoeg zelfvertrouwen hebben om kwetsbaar te durven zijn.” Tineke Verburg laat een zoon en kleinzoon achter.