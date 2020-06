Onrust studenten UvA over grensoverschrijdend gedrag docent

Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben dit weekend verontwaardigd gereageerd op een publicatie in NRC zaterdag over jarenlang grensoverschrijdend gedrag door een docent. Studenten hebben aangekondigd vrijdag mee te doen aan een demonstratie, georganiseerd door actiegroepen ‘Humanities Rally UvA’ en ‘Diversity Forum UvA’. Zij eisen dat het „wanbestuur aftreedt”.

In de Tweede Kamer heeft de PvdA vragen aangekondigd aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66). Kamerlid Kirsten van den Hul wil een landelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij universiteiten.

Bij de opleiding Boek en Papier van de master Conserveren en Restaureren trokken vrouwelijke studenten tussen 2012 en 2019 aan de bel over grensoverschrijdend gedrag door hun docent, zonder dat dit tot een bevredigende oplossing leidde, bleek uit het onderzoek van NRC. Zijn gedrag varieerde van seksistische opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. De studenten meldden zich meerdere keren bij de leiding van de opleiding, de faculteit en het universiteitsbestuur, maar wilden geen formele klacht indienen uit angst voor gevolgen voor hun carrière. In 2019 kreeg de docent een officiële waarschuwing. Eerdere klachten over hem bleken niet te zijn gedocumenteerd.

Digitale bijeenkomst

De UvA heeft in een verklaring op de website het NRC-artikel gekritiseerd. Volgens decaan Fred Weerman is het artikel „zeer onevenwichtig” vanwege onvoldoende wederhoor en het gebruik van anonieme bronnen. De geïnterviewde studenten en docenten wilden echter niet met hun naam in de krant vanwege het kleine werkveld waarin ze opereren.

In een nadere reactie aan NRC laat decaan Weerman weten: „We begrijpen heel goed dat het artikel deze reacties oproept. Maar we vinden dat het onvoldoende weergeeft dat de docent is aangesproken op zijn ongewenste gedrag en dit heeft veranderd. Dit is ook bevestigd door de studenten. We namen en nemen deze zaak uiterst serieus en zijn van mening dat altijd gehandeld moet worden op basis van hoor- en wederhoor.”

Maandag is er een digitale bijeenkomst met de huidige studenten over de kwestie, onder meer met opleidingsdirecteur Maarten van Bommel, die volgens (oud-)studenten al die tijd van het grensoverschrijdende gedrag door zijn collega afwist. Hijzelf ontkent dit.

‘Klachten opnieuw onderzoeken’

Volgens de organisatoren van de demonstratie komende vrijdag laat het artikel zien dat de UvA „het rapporteren van misstanden niet goed faciliteert en zelfs ontmoedigt”, schrijven ze op Facebook. „De reputatie van de universiteit wordt structureel boven het welzijn van de universiteit geplaatst. In het artikel wordt duidelijk dat niet de studenten, maar de docent wordt bijgestaan door de universiteit.” Behalve het aftreden van het bestuur en decaan Weerman, eisen ze dat alle klachten die ooit bij de UvA zijn binnengekomen over seksueel overschrijdend gedrag opnieuw worden onderzocht.

Kamerlid Kirsten van den Hul, onderwijswoordvoerder voor de PvdA, zegt: „We weten al langer dat dit speelt aan universiteiten, maar een structurele aanpak van ongewenst gedrag ontbreekt nog steeds. Deze casus laat dat ook weer zien. De slachtoffers en de media die het verhaal naar buiten brengen worden verdacht gemaakt in hun reactie. Dat verhoogt de drempel voor studenten om zich te melden als er iets niet in de haak is.”

Van den Hul wil dat minister Van Engelshoven met een landelijke aanpak komt in de vorm van een onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe zijn universiteiten zelf verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor hun studenten en medewerkers. Dat leidt, zegt Van den Hul, tot „een rommeltje”: er zijn grote verschillen in klachtenprocedures bij universiteiten, die bovendien niet altijd even transparant en vindbaar zijn.

