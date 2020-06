Kunstenaars brengen Oerol’s eilandgevoel digitaal naar het vasteland

Het is stil op Terschelling. Vorig jaar togen er tijdens Oerol ruim vijftigduizend mensen naar het eiland, maar vanwege corona werd deze editie in reguliere vorm afgelast. In plaats daarvan presenteert Oerol een virtuele variant die je vanuit huis kan beleven: in Oerol – Het imaginaire eiland proberen kunstenaars het eilandgevoel toch over te brengen.

Vanaf maandag verschijnt er vijf dagen lang nieuwe content, dat via de website van Oerol gratis te bekijken of te beluisteren is. Een aantal kunstenaars was vorige week op Terschelling alvast bezig om voorbereidingen te treffen. Ivar van Bekkum en Esther Polak proberen de stilte te vangen in de podcastreeks Het geluid vaart. Door met twee microfoons een stereo-opname te maken, willen ze de geluiden die zich in de stilte op het eiland openbaren, ruimtelijk maken.

„De afgelopen dagen maakten we al opnames op een meeuwenbroedplaats, het einde van een pier en bij een zeecontainer op het strand,” vertelt Van Bekkum bij een kreekje dat verscholen ligt in de bossen bij West-Terschelling. Ze waren getipt dat hier bij schemering een fascinerend padden-concert te horen zou zijn, maar bij aankomst is het er doodstil. Van Bekkum: „Soms komt de cast niet opdagen.”

Struikje beluisteren

Het idee is dat ze deze week verschillende podcasts van een uur maken, waarin in principe niets gebeurt. Ze installeren hun apparatuur, sluipen weg en komen een uur later terug om alles weer op te halen. Van Bekkum: „Zo hoor je dingen die je anders nooit hoort. Wie gaat er nou een uur op het eind van een pier liggen luisteren? En op die meeuwenbroedplaats komen de vogels heel dichtbij, dat gebeurt natuurlijk nooit als je er zelf staat.”

Polak is ondertussen „even een struikje beluisteren” aan de rand van het bos. Bij gebrek aan kwakende rugstreeppadden besluiten ze hun apparatuur te bevestigen aan twee kleine boompjes. Polak, enthousiast: „De ene boom ruist echt anders ander de ander.” Van Bekkum: „Op zoek naar het dramatische effect van berkenbomen waar de wind doorheen ritselt!”

De luisterervaring die ze met hun podcasts willen bewerkstelligen, vergelijkt hij met ‘een beslagen bril’. „Eerst hoor je vooral herrie, maar langzaam ga je onderscheid maken. Je gaat ruimtelijkheid in je hoofd aanbrengen. Als je ineens een hommel hoort, zie je het voor je. Ik hoop dat de luisteraar ook dingen in het landschap gaat vinden die wij er niet ingestopt hebben.”

Als de apparatuur aan de bomen hangt, verlaten we in stilte de locatie. Als we langs een vogelbroedgebied op de Noordsvaarder komen, moeten we stil zijn. Niet vanwege de broedende vogels, maar voor de opnames van Still Life On The Island van choreograaf Nicole Beutler. Speciaal voor deze digitale Oerol-editie vormde ze een scène uit haar dansduet Still Life (2013) om tot een groepschoreografie voor vijftien dansers – die op het strand, tussen de bontbekplevieren en de dwergsterns, van een prachtig landschapsdecor worden voorzien. .

Helemaal aan de andere kant van het eiland, voorbij het dorpje Oosterend, kijkt theatermaker en landschapskunstenaar Marc van Vliet ondertussen hoe het strand er tijdens hoogwater precies uitziet. Hij treft voorbereidingen voor zijn project De ongelooflijke maar waargebeurde avonturen van de onbevangen Kasper op het anders zo zinderende eiland. In korte vlogs probeert hij een glimp van het festivalgevoel bij de mensen thuis over te brengen, vanuit het perspectief van een ‘typische Oerolvrijwilliger’. „We binden een camera op de hoofdpersoon, en we volgen hem vanaf zijn aankomst bij de boot, via de camping, een week lang op het eiland. Het zijn beelden die elke Oerolganger kent. Ik wil een gevoel van weemoed overbrengen, ik heb heel sterk het gevoel dat daar nu behoefte aan is.”

Oerol - Het imaginaire eiland. Van 15 t/m 19 juli online te zien via hetimaginaireeiland.nl.