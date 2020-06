Macron probeert zijn presidentschap uit de midlifecrisis te halen

Wanneer president Emmanuel Macron zondagavond de natie toespreekt, brengt hij naar verwachting goed nieuws. De cijfers over de Covid-19-crisis in Frankrijk blijven gunstig evolueren; van een tweede golf, waarvoor werd gevreesd na de versoepeling van de lockdown op 2 juni, is voorlopig geen sprake.

Maar het is zeer de vraag of Macron daar de vruchten van kan plukken. Zijn populariteit bevindt zich met 28 procent op een dieptepunt. Zijn premier Édouard Philippe is veel populairder: volgens een opiniepeiling van YouGov van 5 juni heeft 42 procent van de Fransen een goede dunk van Philippe – een stijging met elf procentpunten ten opzichte van een maand eerder.

Het is de vierde keer sinds het begin van de coronacrisis dat Macron de natie toespreekt. Zijn eerste toespraak grossierde in oorlogstaal, en hij sprak de Fransen vermanend toe over hun gebrek aan discipline in de coronacrisis. In zijn tweede toespraak toonde hij meer inlevingsvermogen, en feliciteerde hij het Franse volk juist voor zijn discipline. In zijn derde toespraak op 13 april stelde hij opnieuw „gelukkige dagen” in het vooruitzicht.

Twee maanden onzichtbaar

Sindsdien is Macron bijna onzichtbaar geweest. Ja, hij pakte uit met maatregelen voor de auto- en luchtvaartsector, en hij was actief op Europees vlak. Maar hij liet toe dat premier Philippe hét gezicht werd van de versoepeling van de lockdown. Het straatprotest tegen racisme en politiegeweld liet hij dan weer over aan zijn minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner.

Macrons afwezigheid heeft tot veel speculatie geleid over wat het „derde bedrijf” van zijn presidentschap wordt genoemd. (Het tweede bedrijf was het grote nationale debat waar hij zijn oor te luisteren legde bij de Fransen naar aanleiding van de gelehesjescrisis.)

Macron zelf voedde de geruchten met zijn toespraak van 13 april waarin hij zei: „Laten wij de platgetreden paden, de ideologieën, verlaten en onszelf opnieuw heruitvinden – ik in de eerste plaats.” Volgens Macron biedt de coronacrisis ook een kans om „samen een nieuw project uit te bouwen in harmonie. Een Frans project, een diepgewortelde reden om samen te leven.”

Wat dat project zal zijn, en met wie Macron dat wil uitbouwen, is een vraagteken. Het gonst al maanden van de geruchten over het vertrek van Philippe – een presidentiële doorstart gaat wel vaker gepaard met het opofferen van een premier. Maar Philippes populariteit maakt dat lastig. Volgens de krant Le Figaro heeft Macron zelfs overwogen om ontslag te nemen en nieuwe verkiezingen te organiseren. Hij zou dat gezegd hebben tijdens een videoconferentie met donoren in het Verenigd Koninkrijk. Het Elysée heeft dat bericht ontkend, maar het idee van zo’n totale „reset” was al eerder ter sprake gekomen.

Presidentschap in midlife-crisis

Macron staat voor de grootse uitdaging sinds zijn verkiezing in 2017. Zijn presidentschap verkeerde al in een midlifecrisis voor de coronacrisis. Hij had de gele hesjes over zich heen gekregen, het personeel van de openbare ziekenhuizen, en de aanhoudende stakingen tegen de pensioenhervorming begin dit jaar.

Frankrijk is economisch bijzonder hard getroffen door de coronacrisis

De versoepeling van de lockdown betekent ook dat al die mensen hebben aangekondigd opnieuw te willen betogen tegen Macrons beleid. Alleen is daar nu nog eens de grootste economische crisis sinds mensenheugenis bovenop gekomen.

Frankrijk is economisch bijzonder hard getroffen door de coronacrisis: verwacht wordt dat de economie dit jaar met 11,4 tot 14,1 procent gaat krimpen – vergelijkbaar met Spanje en Italië. Voor Frankrijk belangrijke sectoren als de luchtvaart, het toerisme en het luxesegment werden hard getroffen.

Op politiek vlak is Macron zijn absolute meerderheid in het parlement kwijtgeraakt toen in mei zeventien parlementariërs van zijn partij La République en Marche een nieuwe partij oprichtten. Wanneer eind juni de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden – die was opgeschort door de coronacrisis – zal Macrons partij naar verwachting geen enkele burgemeester van een grote stad binnenhalen.

En op juridisch vlak lopen er meer dan tachtig klachten tegen de Franse regering wegens onvrijwillige doodslag en nalatigheid, ingediend door families van Covid-19-doden of de zorgsector.

Wat er ook zit aan te komen is het debat over de Franse aanpak van de coronacrisis. Volgens een opiniepeiling van Le Figaro vindt liefst 66 procent van de Fransen dat de regering in gebreke is gebleven – geen enkel ander Europees land is zo streng in zijn oordeel.

Applaus lijkt bijna exclusief uit het buitenland te komen. Het zijn vooral de Angelsaksische kranten die opmerken dat het Frankrijk – niettegenstaande zijn hoge dodental – wel aardig is gelukt om een overbelasting van zijn gezondheidssector te vermijden. Dergelijke artikelen worden altijd breed uitgemeten in de Franse media. Hun conclusie is altijd dezelfde: wat een Frans president ook doet, de Fransen zullen altijd ontevreden zijn.