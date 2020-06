In Beijing is de angst voor een tweede golf voelbaar

Je mondkapje aan één oor laten bengelen omdat het anders wel erg benauwd is? Lekker met zijn allen naar een restaurant of een bar? Beijing had al bijna twee maanden geen enkele nieuwe coronabesmetting, dus veel mensen durfden dat weer. De ziekte leek overwonnen.

Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag werd Xinfadi gesloten, een enorme groothandel waar ongeveer de helft van Beijing zijn groente, fruit, vlees en vis vandaan heeft. De markt bleek een verspreidingshaard voor corona. Beijing meldde dit weekend 41 symptomatische en 46 a-symptomatische gevallen aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niemand weet nog hoe het virus precies op de markt is beland, maar het doet denken aan Wuhan, de stad waar de ziekte als eerste uitbrak, op een vergelijkbare groothandelsmarkt. Daardoor zit de schrik er in de hoofdstad gelijk flink in.

Elf wijken op slot

Beijing gooide niet alleen direct de markt dicht, maar ook de wegen en metrostations in de buurt. Elf wijken gingen op slot, ruim honderd mensen zitten in quarantaine. Kinderen in heel Beijing die maandag voor het eerst weer naar school zouden gaan, blijven alsnog thuis.

De schrik is voelbaar in de stad. Straten zijn stiller, bussen rijden door waar anders file staat. Ouderen blijven thuis. Iedereen doet zijn mondkapje weer netjes over mond én neus.

Is dit het begin van een tweede golf? Daarover durft niemand te speculeren. Een kleine vrouw van 77 in een gebloemde blouse vertelt keurig dat ze alle vertrouwen heeft in de overheid. Er is geen enkele reden tot angst; je moet je gewoon netjes aan de voorschriften houden, legt ze uit.

Ze staat voor een supermarkt die in de nacht van vrijdag op zaterdag alle zalm uit de schappen heeft verwijderd. Het virus zou zijn aangetroffen op hakblokken waarop buitenlandse zalm heeft gelegen: voer voor het gerucht dat het virus uit het buitenland en niet uit China zelf komt. Op de markt zijn op veel plekken monsters genomen voor onderzoek.

Bij de Ochtendmarkt voor het Gemak van de Bevolking wordt weer automatisch je temperatuur gemeten en getoond

Op zondag is het beeldscherm bij de ingang van de Ochtendmarkt voor het Gemak van de Bevolking terug. Het laat je temperatuur zien, die automatisch wordt gemeten als je ervoor staat. De rij bij de ingang is korter dan normaal.

Voor een fruitstal laden twee mannen grote, rijpe mango’s in plastic krattenladen. De marktvrouw doet ze tegen kostprijs weg. „Morgen staan we hier niet meer, dus we moeten van al ons fruit af”, zegt ze. „De markt blijft open, maar wij mogen veertien dagen lang niets verkopen. De groothandel waar we onze producten halen is besmet verklaard.”

Krijgt ze compensatie voor de schade die ze gaat lijden? „We moeten ons er zelf doorheen slaan”, zegt ze. En dat is niet makkelijk. De markt had eerder dit jaar al nauwelijks klanten, omdat vrijwel niemand de straat op ging. Het was er pas sinds twee weken weer net zo druk als voor de coronacrisis.

De mannen die de mango’s opkopen, hopen straks een lekkere winst te pakken. Ze zijn kritisch: „Deze zijn al te zacht.”

Op sommige markten is het voedsel nu al een derde duurder geworden. Om de angst op prijsverhogingen en voedseltekorten weg te nemen, toont de Chinese staatstelevisie hoe ze bij een grote supermarktketen bergen groente in keurige plastic zakjes in de schappen leggen. „Er is ruim voldoende aanvoer en we verhogen de prijzen zeker niet", zegt de eigenaar van de keten.