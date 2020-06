Boekhoorn uitgespeeld: HEMA komt in handen van schuldeisers

Warenhuisketen HEMA komt in handen van zijn schuldeisers. De onderhandelingen die zij voerden met eigenaar Marcel Boekhoorn over schuldverlaging hebben tot niets geleid, zo kondigde Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos zondagmiddag in een verklaring aan. Volgens bronnen rond de onderhandelingen willen de crediteuren de schuld van HEMA met meer dan de helft verlagen.

Boekhoorn en de schuldeisers waren de afgelopen maanden verwikkeld in een hard onderhandelingsspel. Het streven was om uiterlijk deze maandag tot een akkoord te komen. Dan moet HEMA een lening van 50 miljoen euro terugbetalen. Het is onwaarschijnlijk dat HEMA zoveel in kas heeft. En zelfs al is dat geld er wel, dan zou het onverantwoord zijn om in crisistijd schaarse contanten te gebruiken om de meest risicovolle leningen af te betalen.

Bij de overname van HEMA had Marcel Boekhoorn grote plannen. Een jaar later keek NRC wat daarvan terecht was gekomen.

Nu HEMA (1,3 miljard euro omzet in 2018, 11.600 werknemers) maandag in gebreke blijft, zullen de schuldeisers de aandelen van het bedrijf bij eigenaar Boekhoorn opeisen. Daarmee komt al na anderhalf jaar een einde aan het eigenaarschap van de miljardair. Boekhoorn (60) kocht HEMA in oktober 2018 voor een onbekend bedrag van Lion Capital, een Britse private-equitymaatschappij.

Bij zijn entree kondigde Boekhoorn – rijk geworden door lucratieve deals met onder meer Bakker Bart en telecombedrijf Telfort – aan dat de schuld van HEMA „drastisch” omlaag moest. Het bedrijf torst een last van 800 miljoen euro, aangegaan door de vorige eigenaar. Het grootste deel daarvan bestaat uit verhandelbare obligaties: 600 miljoen mét aandelen als onderpand, de rest zonder.

Boekhoorn noemde die schuld in een persconferentie na de overname een „loden last”. Door de jaarlijkse rentebetalingen van ruim 50 miljoen is HEMA al jaren verlieslatend en zijn er weinig mogelijkheden om te investeren in de groei van het bedrijf. Bij de overname loste de nieuwe eigenaar daarom in één klap 100 miljoen af. Daarna heeft hij nog eens 15 miljoen in HEMA gestoken, blijkt uit het zondag verstuurde persbericht van Ramphastos.

Minder klanten

Die hoge schuld, en de bijbehorende rentelasten, werden extra problematisch door de uitbraak van het coronavirus. HEMA zag zich dit voorjaar gedwongen zijn buitenlandse filialen te sluiten, terwijl in Nederlandse winkels veel minder klanten kwamen dan gewoonlijk. Daardoor dreigde „het voortbestaan van onze onderneming” in gevaar te komen, schreef topman Tjeerd Jegen in maart in een brief aan verhuurders.

Begin april kondigde eigenaar Boekhoorn daarom aan te willen heronderhandelen over de schuld. „HEMA is een toptent, maar met een verkeerde schuldstructuur”, zei Corné Melissen, partner bij Ramphastos, toen in Het Financieele Dagblad. Boekhoorn bood aan nieuw kapitaal in HEMA te steken, maar alleen als de schuldeisers een groot deel van hun vorderingen zouden laten vallen.

Bij de grootste groep obligatiehouders – de 600 miljoen met onderpand – viel die boodschap slecht. Zij groepeerden zich en stelden een adviseur aan. Eind vorige maand deden zij de directie van HEMA een tegenvoorstel. Ze waren bereid de schuld te verlagen, mits zij volledig eigenaar werden. In de ogen van de schuldeisers was HEMA namelijk minder waard dan de som van alle schulden. Of anders gezegd: de aandelen van Boekhoorn waren niets meer waard.

In poging de regie terug te krijgen deed Boekhoorn twee weken geleden ook een bod, onthulde NRC op basis van documenten en gesprekken met betrokkenen. Hij toonde zich bereid om „tientallen miljoenen” in HEMA te steken, als de schuldeisers ongeveer twee derde van hun vorderingen zouden wegstrepen. In ruil daarvoor kregen ze een kwart van de aandelen.

Elf jaar lang was HEMA eigendom van het Britse Lion Capital: een ongelukkig huwelijk dat veel langer duurde dan gehoopt.

Mogelijke kandidaat

De groep schuldeisers – pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook gespecialiseerde schuldfondsen – kiezen nu voor hun eigen plan. Ze voerden afgelopen weken buiten Ramphastos om overleg met de directie van HEMA en zijn bijna akkoord, zo liet HEMA zondag in een persverklaring weten. In het plan blijven de eigenaren van de achtergestelde obligaties met niets achter. Van de resterende 600 miljoen schuld wordt grofweg de helft weggestreept, laten bronnen aan NRC weten.

Marcel Boekhoorn laat in een verklaring weten „teleurgesteld” te zijn. Hij vreest dat HEMA „wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders”.

Hoe lang de schuldeisers eigenaar van HEMA blijven, is niet duidelijk. Maar bronnen rond de onderhandelingen benadrukken dat het vooral gaat om partijen die beleggen in obligaties. Mede-aandeelhouder in een bedrijf zijn ze liever niet. De kans is dus reëel dat zij de komende maanden of jaren op zoek gaan naar een koper.

Een mogelijke kandidaat meldde zich zondag al: ondernemer en investeerder Michiel Witteveen, die vorig jaar ook al de zwaar verlieslijdende huishoudketen Blokker en de speelgoedwinkels van Intertoys overnam. Witteveen heeft donderdag een bod bij de schuldeisers neergelegd, zo bevestigde hij na berichtgeving van De Telegraaf. Op de financiële details van dat voorstel wilde de Blokker-eigenaar niet ingaan.