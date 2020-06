Eigenaar Blokker wil HEMA overnemen

Het moederbedrijf van Blokker, Mirage Retail Group, wil HEMA overnemen. Dat bevestigt een woordvoerder van Mirage zondagmiddag naar aanleiding van berichtgeving van de Telegraaf. Het bod is donderdag uitgebracht. Om hoeveel geld het gaat, wil de woordvoerder niet zeggen. HEMA heeft nog niet gereageerd.

De winkelketen verkeert in zwaar weer. Door de coronacrisis komt er veel minder geld binnen dan normaal. Bovendien heeft HEMA een schuld van 800 miljoen euro. Omdat de omzet momenteel een stuk lager is, is het voor HEMA moeilijker de schulden af te betalen. Maandag moet de winkelketen 50 miljoen euro aan leningen inlossen bij zijn schuldeisers. Lukt dat niet, dan is huidige eigenaar Marcel Boekhoorn de regie kwijt over zijn bedrijf.

Mirage, dat sinds vorig jaar in handen is van Michiel Witteveen, wil de schuld van HEMA verkleinen van de huidige 800 miljoen euro naar ergens tussen de 400 miljoen en 500 miljoen euro. Dat wil het doen met het afbetalen van schulden en het doen van nieuwe investeringen. Witteveen, tegen de Telegraaf: „Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van Hema weer een gezond bedrijf te maken.” Witteveen was niet direct bereikbaar voor commentaar.

