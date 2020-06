Burgemeester São Paulo positief getest op coronavirus

De burgemeester van de Braziliaanse stad São Paulo, Bruno Covas, is positief getest op het coronavirus. Dat heeft Covas, die sinds vorig jaar kanker heeft, zaterdag verklaard, meldt AFP. Hij blijft aan als burgemeester van de grootste stad van Brazilië.

Burgemeester Bruno Covas van São Paulo in mei op het stadhuis van de Braziliaanse stad. Foto Nelson Almeida / AFP

„Vandaag ben ik positief getest op het coronavirus", liet Covas weten via Instagram. ”Het gaat goed met me, geen symptomen". Het ging om een screeningtest, zei hij. Covas liet weten vier maal eerder negatief te zijn getest.

Omdat hij geen symptomen heeft, hebben artsen hem aangeraden thuis te blijven, voegde de 40-jarige burgemeester toe. Hij is van plan tien dagen in thuisisolatie te gaan, en ziet geen reden om zijn werk neer te leggen. In oktober werd bij Covas kanker vastgesteld in zijn darmkanaal. Na chemotherapie is bij in februari begonnen aan immunotherapie.

De staat São Paulo, waarvan de miljoenenstad de hoofdstad is, is de rijkste en grootste van Brazilië, naar bevolking. Ook is het de zwaarst getroffen staat door het coronavirus, met ongeveer 173.000 bevestigde gevallen. Ruim 10.500 mensen zijn er aan Covid-19 overleden, ongeveer een kwart van het totale aantal sterfgevallen in het land. Niettemin zijn winkels de afgelopen week weer opengegaan.