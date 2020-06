‘Groningen en Zuid-Limburg krijgen hardste economische klappen in coronacrisis’

In Nederland zijn de cafés weer geopend en de kinderen zijn weer naar school. Deze week komt het toerisme in Europa weer op gang. Wereldwijd trekken regeringen opnieuw van alles uit de kast om de economische recessie te verzachten en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Lees in dit blog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in binnen- en buitenland. Wil je via de mail op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven.