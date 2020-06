Activistische aandeelhouder over NN: ‘potentie wordt niet gezien’

The Time is Now. Dat is de conclusie van de Amerikaanse activistische aandeelhouder Elliott na een paar maanden onderzoek naar de prestaties van verzekeraar NN. Het is tijd „om te leveren”.

Vrijdag publiceerde het hedgefonds op thetimeisnowfornngroup.com een voor iedereen te lezen presentatie van zeventig slides over de Nederlandse verzekeraar, over wat er mis is bij NN en wat er beter moet.

Het is geen vrijblijvend advies van de activistische aandeelhouder. Het doel is duidelijk: verzekeraar NN moet meer waard worden op de beurs, en zo meer rendement opleveren voor haar investeerders. Zoals ook Elliott zelf; het heeft sinds februari meer dan 3 procent van de NN-aandelen in handen.

De activistische aandeelhouder staat bekend om zijn venijnige methodes om beursfondsen tot verandering te dwingen. Zo stond AkzoNobel een aantal jaar geleden meerdere keren tegenover Elliott in de rechtszaal. Maar de activistische aandeelhouder lijkt niet te willen dat NN radicaal verandert of opsplitst. Integendeel, NN is een „solide” verzekeraar, wordt benadrukt.

„Sinds ze zijn losgeknipt van ING in 2014 is er een heel goed verzekeringsbedrijf ontwikkeld”, zegt de Duitse ‘verzekeringsveteraan’ Dieter Wemmer, voormalig financieel topman van Allianz en Zürich. De medeaandeelhouder was afgelopen maanden onderzoekspartner van Elliott. „Wat wel veel beter kan en moet, is hoe de buitenwereld naar NN kijkt.”

CV Voormalig financieel topman Allianz en Zurich Foto Allianz Dieter Wemmer (63 jaar) is voormalig financieel topman van verzekeraars Allianz (2013-2017) en Zurich (2007-2011). Hij studeerde aan de universiteiten van Keulen en Oxford. Momenteel is hij commissaris bij de Zwitserse bank UBS en het Deense energiebedrijf Orsted.

Capital Markets Day

De timing is bewust: op 24 juni vindt de eerste beleggersbijeenkomst van NN plaats onder topman David Knibbe. De in oktober aangetreden bestuursvoorzitter zal tijdens Capital Markets Day een update geven aan de markt over de strategie en de financiële resultaten. „Onze doelstelling is dat aandeelhouders en management dan goed met elkaar kunnen discussiëren over de waarde van NN”, aldus Wemmer.

Het voornaamste bezwaar richting NN is de communicatie. NN laat beleggers vaak in het duister over strategie en resultaten, concluderen Elliott en Wemmer. Hierdoor hebben aandeelhouders – er werd een steekproef uitgevoerd – niet goed door dat NN in potentie „een van de beste verzekeraars is van Europa”. NN heeft een van de hoogste solvabiliteitsratio’s, sommen de activistische aandeelhouders op, is goed in staat om te gaan met de lage rentes en Covid-19 en heeft een stabiele geschiedenis van dividenduitkeringen. Wemmer: „De potentie van het bedrijf wordt niet gezien.”

Wat gaan jullie doen als NN niet levert wat jullie willen op 24 juni?

„Het team kan naar ons luisteren of ons negeren. Alle aandeelhouders kunnen laten weten of ze nog van plan zijn om zich op de lange termijn aan NN te verbinden. Of niet. Maar deze vraag ligt eigenlijk niet op tafel. We hebben vertrouwen in het bedrijf en in het team.”

Elliott houdt het niet bij communicatieadvies. De prestaties moeten ook beter, schrijft de activistische aandeelhouder. Wemmer: „Er liggen kansen om meer investeringsrendement te behalen zonder ongebruikelijke risico’s te nemen.” Ook zouden niet-kernactiviteiten moeten worden afgestoten, zoals de tak in Japan en kleine activiteiten in een aantal Europese landen.

„Ik ben een grote aanhanger van het idee dat je heel erg goed moet zijn in je thuismarkt”, zegt Wemmer. „Dat NN nu de grootste is, betekent niet dat je ook de leider bent. Je moet ervoor zorgen dat alle klanten naar NN willen als ze zich willen verzekeren. Het heeft daar alle ingrediënten voor om dit te doen. En vanuit daar kan je weer verder groeien.”

De belagers van NN constateren dat het aandeel van de verzekeraar een van de slechtst presterende is binnen de Europese sector „terwijl dat andersom zou moeten zijn”. NN zou, als wordt geluisterd naar de suggesties, op de beurs 80 procent meer waard kunnen worden. Aandeelhouders zouden in de komende vijf jaar 9 miljard euro uitgekeerd kunnen krijgen.

In de huidige tijd is er veel kritiek op aandeelhouders. De markten lijkt soms weinig meer van doen te hebben met wat er in de reële economie gebeurt. Aandeelhouders zouden niet de belangrijkste stakeholders moeten zijn.

„Wat wij suggereren is niet alleen in het belang van de aandeelhouder. Als je de meest efficiënte processen hebt en de beste service levert, is dat ook goed voor klanten. En als je te veel kleine activiteiten hebt, dan zorgt dat er altijd ook voor dat je veel te gecompliceerd bent voor je klanten.

„Ik vind dat de financiële markten wel degelijk verbonden zijn met het dagelijkse leven. Pensioenfondsen zijn ervan afhankelijk. Dividend dat wordt uitbetaald, door de financiële sector in het bijzonder, is voor veel mensen een vervanging voor de inkomsten die ze vroeger kregen door de rentevergoeding.”

Europese toezichthouder EIOPA heeft verzekeraars gevraagd om vanwege de coronacrisis voorlopig geen dividend uit te betalen. NN heeft daar naar geluisterd. Wat vinden jullie daarvan?

„Dit is een kwestie die alleen op de korte termijn speelt. Ik denk niet dat de verzekeraars de komende vijf jaar op dat dividend moeten blijven zitten. Maar ik vind niet dat als EIOPA een algemene aanbeveling doet, dat voor elk bedrijf opgeld doet. Het bedrijf waar ik voor gewerkt heb, Allianz, heeft bij volle bewustzijn besloten om wel gewoon dividend uit te betalen.

„En als je naar NN kijkt, hadden ze zelfs een sterkere solvabiliteitsratio in het eerste kwartaal dan aan het eind van 2019 – een belangrijke graadmeter voor het vermogen om dividend uit te kunnen betalen. Voor NN was er dus geen intrinsieke reden om het dividend niet uit te betalen.”

Sinds Elliott een aandeel nam in NN, in februari, daalde het aandeel met bijna een kwart. Vrijdag steeg het aandeel bijna 5 procent naar ruim 30 euro. „Als je kijkt naar de positieve marktreactie, dan doen we eigenlijk aan goede pr voor de financiële sector. Wij denken dat NN het meest ondergewaardeerd is, maar in het algemeen zie je dat de Nederlandse financiële instellingen nooit helemaal zijn hersteld van de kredietcrisis. Dat is jammer. Nederland is een land met goede bedrijven.”