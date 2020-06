Slapen tussen mijn boeken

Er bestaat een bibliofiele uitgave van mijn sonnetten voor de krant, die niet verkocht kan worden omdat de hele oplage nog moet worden gesigneerd. Begin maart arriveerden de dozen bij mijn manager in Nederland, ik zou bij hem langsgaan, maar toen kwam het virus.

Bart Van Aken van de Gentse boekwinkel Paard Van Troje wilde een flinke partij afnemen en toen hij door mijn manager werd gewezen op het probleem, stelde hij een ongebruikelijke oplossing voor. Na een reis van drie dagen is hij gisteren met de cineaste en zijn aanstaande vrouw Ellen Vermeulen in een auto volgeladen met de volledige oplage van de sonnetten plus tien dozen Grand Hotel Europa aangekomen in Genua.

Ze vertelden over hun surreële tocht. Frankrijk was verlaten. Snelwegen waren leeg, parkeerplaatsen uitgestorven en wegrestaurants gesloten. Ze hadden twee nachten tussen mijn boeken in de auto geslapen omdat er geen hotel open was.

Het enige hotel in Genua dat niet gesloten was, was Hotel Bristol op Via XX Settembre, na Grand Hotel Savoia het chicste hotel van de stad met 133 kamers en suites. Toen ze aankwamen, troffen ze een eenzame schoonmaakster die in paniek ging bellen dat er gasten waren. Er was één andere hotelgast. Iemand kwam twee kratjes afleveren. Dat was de totale bevoorrading voor het restaurant voor die dag.

Bart en Ellen hebben veel gemeen met Stella en mij, bijvoorbeeld dat ook zij, verblind door een droom, net een veel te mooi huis hadden gekocht. De quarantaine dwong de boekhandel op de knieën, terwijl het financieringsplan voor het huis gebaseerd was op de oude wereld met haar verdiensten, en het huis vertoonde begrotelijke verborgen gebreken. Op een gegeven moment was de stress zo groot, vertelden ze, dat ze geen andere oplossing zagen dan een sauna in de tuin te zetten ter ontspanning.

