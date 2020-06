Hoe pak je racisme aan in je bedrijf?

Hoe kun je diversiteit als bedrijf een serieuze plek geven? Ik heb wat onderzoek doorgenomen en gebeld met Terence Guiamo, hoofd diversiteit & inclusie bij PwC Nederland en voorzitter van Agora Network, een stichting die culturele diversiteit in bedrijven promoot. Zes praktische aanbevelingen.

Een training is niet genoeg. Vaak zijn klachten rond discriminatie aanleiding voor trainingen diversiteit. Dit heeft geregeld een boemerangeffect: medewerkers voelen zich betutteld en verzetten zich. Guiamo: „Pijnlijk, maar ik vrees dat het klopt. Gaat een training iets veranderen als de organisatie niet verandert?”

Leer echt luisteren. Pijnlijke informatie komt vaak niet boven tafel in officiële gesprekken, want mensen voelen zich geremd. Guiamo: „Maar als ik in ons diversiteitsnetwerk mensen spreek, dan hoor ik wel veel. Vaak is een plek niet veilig genoeg om je verhaal te vertellen.” Dus: organiseer informele, open gesprekken in je bedrijf rond diversiteit en inclusie. Hoe diverser de groep, des te meer durven mensen te delen.

Accepteer het oncomfortabele. Iedereen keurt discriminatie af. Maar hoe je dan wél goed met elkaar omgaat, blijft lastig. Guiamo: „Je moet comfortabel worden met het oncomfortabele. Ik hoor vaak: ik weet niet wat ik moet zeggen tegen die niet-westerse collega. Bijvoorbeeld als het gaat om iemands functioneren. Mijn advies: spreek uit dat je je niet op je gemak voelt en bang bent om fouten te maken. We praten te vaak óver de ander, in plaats van mét de ander.”

Gebruik je privilege. White privilege betekent dat je als witte persoon in onze westerse maatschappij automatisch, onverdiend, een voorsprong hebt. Wat moet je daarmee? Guiamo: „Je kunt je positie gebruiken om je echt uit te spreken. Stel, er zijn allerlei kandidaten voor één baan. Dan zeg je nu misschien: ik kies voor die zwarte man. Maar daarmee is het niet klaar. Je moet je ook afvragen: hoe gaat het verder met hem in onze organisatie? Je zit erin voor de lange termijn.”

Word sponsor. Mensen met een mooie loopbaan hebben doorgaans een of meer sponsors. Soms zonder dat te weten. Een leidinggevende zag iets in je – een jongere versie van zichzelf wellicht – en trad op als wegbereider. Guiamo: „Sponsoring betekent dat je zegt: ik geloof in jou en ik ga je verder brengen. Je wordt medeverantwoordelijk voor iemands ontwikkeling en succes. Bij vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond gebeurt dit echter niet vanzelf. Daar moet je bewust aan werken in je bedrijf.”

Organiseer het. Zorg voor een divers geluid op meer niveaus. Allereerst een diverse ‘ring’ rond de directie. Guiamo: „De diversiteit in boardrooms is heel beperkt en dat gaat niet snel veranderen. Als je toch iets wilt doen, zorg dan voor een ‘tegenovergestelde’ groep om je heen. Bestaat de directie uit zes westerse mannen en een vrouw, laat dan zes vrouwen en een man, allemaal niet-westers, meepraten en meebesturen.”

Ten slotte: check online de SER-publicatie Diversiteit in de top. Of de samenvatting ervan. Nuttig voor iedereen die, net als ik, nog wat te leren heeft op dit gebied.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 juni 2020