Hard gelach

Woensdag begon die Amsterdamse raadsvergadering oergeestig. Femke moest aan de aanwezigen de huidige coronaregels uitleggen. Iets met een open deur die dicht moest, besmettelijke fotografen die niet te lang konden blijven en uiteraard de onvermijdelijke anderhalve meter tussen de aanwezigen. Zo jammer dat niemand een vrolijke vinger opstak en aan Halsema vroeg of ze het nog één keer wilde uitleggen. Gewoon voor de gezelligheid.

Onderhand zat ik thuis in mijn uppie te grinniken. Vooral toen ik een paar twijfelracisten hardop hoorde zeggen dat ze niet racistisch zijn. En hun partij ook niet. Dat werd door iedereen instemmend geaccepteerd. Terwijl de meesten zich onderhand een tennisduim zaten te appen. Wat ze appten? Geen idee. Misschien wel iets aan de au-pair. Dat ze niet moest vergeten de kinderen bij de witte school op te halen.

Nee, het was geeuwend saai. Het enige amusement kwam van mevrouw Wil van Soest, die heel lang en vooral heel langzaam namens de Amsterdamse bejaarden sprak. Halverwege haar betoog dacht ik aan Wijk bij Duurstede. Femke had op Tweede Pinksterdag aan Ferd geappt dat Amsterdam nou eenmaal geen Wijk bij Duurstede is. Klopt. Ik vrees dat de raadsvergaderingen daar leuker, spannender en minder voorspelbaar zijn.

Woensdagavond zag ik in het programma M een item over Femke. Ze zou zo hard zijn aangepakt omdat ze vrouw is. De uitgenodigde gasten waren het daar met elkaar heel erg over eens. Unaniem zelfs. Voor de goede orde: vier vrouwen.

Ik zat er met mijn oude Gooise kop naar te kijken en dacht: ben ik nou gek? Ik denk dit nooit bij vrouwelijke politici. Niet bij Sigrid Kaag, niet bij Kajsa Ollongren, niet bij Barbara Visser en ook niet bij Femke. Bij die Sigrid denk ik: ga jij dat D66 nou maar leiden want dat kan je veel beter dan die deugmisdienaar Jetten. Bij Kajsa vind ik het verstandig dat ze haar gezondheid en familie boven haar carrière plaatst. En bij die Barbara kom ik niet verder dan: je liegt als een echte vent. Maar ik denk nooit dat ze harder aangepakt wordt omdat ze vrouw is. Bij Femke denk ik dat dus ook niet. En om daar nou een half televisieprogramma incestueus over te gaan zitten theekransen. Een ding weet ik: dat zouden wij mannen nooit doen.

Ik snak naar het theater. Vooral sinds gister. Toen las ik een smulbericht over het Haagse Diligentia. In november was daar een personeelsfeestje van de ontwikkelingsbank FMO. Die bank leent namens onze overheid en andere rijke stinkerds geld aan arme sloebers in Derde Wereldlanden. De top van deze bank rijdt in een peperdure Tesla. Opmerkelijk. Daar mag je toch een grapje over maken? Dat moet zelfs. Het personeel deed dat dan ook. In een filmpje toonden ze de vijf ordinaire Tesla’s in de parkeergarage. En in plaats van dat de directie een beetje schaamrood begon te lachen schoot dit totaal in het verkeerde keelgat. Het resulteerde in idiote woede en de baas, een zekere meneer Van Mierlo, dwong de mensen van de feestcommissie om op diezelfde avond vanaf het podium hun excuses aan te bieden. En hij liet ze later iets tekenen zodat het filmpje nooit naar buiten kon komen.

Later heeft de sukkel een schaamrondje door de bank gemaakt en deze week is hij door z’n personeel het bedrijf uit gelachen. Ik werd zo vrolijk van dit middeleeuwse tafereel in dat Haagse theater. De baas die woedend wordt om een terecht geintje en mensen ter plekke dwingt tot openbare excuses. Terwijl het inderdaad redelijk raar is dat iemand die ontwikkelingshulp biedt zelf in een Tesla, ongetwijfeld van de zaak, rijdt. Nu is mijn vraag: heeft iemand dat filmpje? Of nog erger: een opname dat die man excuses eist? Ik snak in deze sombere tijden namelijk naar iets om te lachen. Hard en meedogenloos. Om alles en iedereen! Of denkt u: Niet zeuren. Met dat nieuwe sloepje van twee miljoen van onze koning word je op je wenken bediend.

