Als ik tegenwoordig weer eens word overvallen door coronachagrijn, googel ik Mark Rutte die het woord ‘sekswerkers’ uitspreekt. Op de een of andere manier klaar ik daar enorm van op. Misschien omdat ik dan voel dat hij ook moeilijke momenten kent.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 juni 2020