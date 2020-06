Politiechef Atlanta stapt op na dodelijke arrestatie

Korpschef Atlanta stapt op na dodelijke arrestatie

Het hoofd van de politie van de Amerikaanse stad Atlanta heeft zaterdag haar ontslag ingediend naar aanleiding van de dood van een zwarte man bij zijn arrestatie op vrijdagavond. Dat heeft burgemeester Keisha Lance Bottoms van Atlanta verklaard, melden internationale persbureaus.

De 27-jarige man, Rayshard Brooks, werd doodgeschoten bij een worsteling met twee agenten na een alcoholtest. Hij was in zijn auto in slaap gevallen in de rij voor de drive-thru van fastfoodrestaurant Wendy's. Volgens de autoriteiten had hij een stroomstootwapen van een van de agenten afgepakt, maar rende hij weg toen hij werd beschoten.

„Ik geloof niet dat dit een gerechtvaardigd gebruik was van dodelijk geweld", zei Bottoms, die heeft opgeroepen tot het onmiddellijke ontslag van de agent die het vuur opende. Korpschef Erika Shields diende volgens de burgemeester zelf haar ontslag in. Ongeveer 150 demonstranten verzamelden zich zaterdag bij de vestiging van de hamburgerketen waar Brooks omkwam.

Demonstranten betogen zaterdag in Atlanta tegen racisme en de dood door politiegeweld van Rayshard Brooks, een 27-jarige zwarte man, bij zijn arrestatie op vrijdagavond. Foto Elijah Nouvelage / Reuters

Volgens het Georgia Bureau of Investigation, de recherche van de staat Georgia die het incident onderzoekt, begon de confrontatie toen de agenten reageerden op een klacht over een slapende automobilist die de rij van de drive-thru van het restaurant blokkeerde. Brooks zakte voor een alcoholtest maar verzette zich vervolgens tegen arrestatie.

De GBI heeft beelden van het incident vrijgegeven, afkomstig van een beveiligingscamera. Daarop is te zien dat een man wegrent van twee agenten met een hand omhoog, waarin hij een object vasthoudt. De agent trekt zijn wapen en schiet terwijl de man rent en dan neervalt op de parkeerplaats van het restaurant.

Volgens Vic Reynolds, hoofd van de GBI, had Brooks een stroomstootwapen van een van de agenten afgepakt en leek hij dat op de politieman te richten toen hij wegrende. Daarop greep de agent naar zijn vuurwapen. De aanvankelijke confrontatie tussen Brooks en de politie is niet op de beelden te zien. De namen van de betrokken agenten zijn nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat beiden wit zijn.